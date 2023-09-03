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Azerbaycan'da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi! Son depremler listesi...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.09.2023 Güncelleme Tarihi: 03.09.2023
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Azerbaycan’da korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi! Son depremler listesi...

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezi tarafından yapılan son dakika açıklamasında Azerbaycan'ın Kürdemir ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği duyuruldu. İşte detaylar...

Azerbaycan Sismolojik Hizmet Merkezinden yapılan açıklamada, Bakü'nün 190 kilometre doğusunda yer alan Kürdemir ilinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ÇOK SAYIDA İLDE HİSSEDİLDİ

Açıklamada, yerin 52 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin civar illerde de hissedildiği belirtildi.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamada ise depremle ilgili hasar veya can kaybı bildirilmedi.

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