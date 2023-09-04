Soçi'de tarihi zirve! Dünya Erdoğan-Putin zirvesini bekliyor! Alman basınından dikkat çeken manşet: Tahıl anlaşmasını kurtarmak için...
Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşta arabulucu rolü üstlenen Türkiye, Tahıl Koridoru anlaşması için bir kez daha devreye giriyor. Rusya'nın anlaşmayı uzatmayacağını açıklamasının ardından gözler Başkan Erdoğan'ın bugün Soçi'ye yapacağı ziyarete çevrildi. Dünya medyası da Erdoğan'ın ziyaretini yakından takip ederken, Alman basını "Gözler Erdoğan'da" manşeti ile Türkiye'nin oynayacağı role dikkat çekti.
Merakla beklenen Erdoğan - Putin zirvesi için geri sayıma geçildi. İki lider bugün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek. Zirveyi yakında takip eden Dünya basını sayfalarını Türkiye'nin adımına ayırdı
Uluslararası Haber ajansı AP tahıl anlaşmasının dünyanın pek çok bölgesi için hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi.
"Putin'in girişimden çekilmesinden bu yana Erdoğan defalarca Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde gıda krizini önlemeye yardımcı olacak düzenlemeleri yenileme sözü verdi" diyen AP, Erdoğan'ın savaşın başından beri hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşebildiğinin altını çizdi.
"Türk lider Erdoğan Putin'le Görüşecek, Karadeniz Tahıl Anlaşmasını Yenilemeyi Umuyor" başlığını atan Voice of America Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova temaslarını hatırlattı ve şu değerlendirmede bulundu: Soçi zirvesi, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları arasında Perşembe günü yapılan ve Rusya'nın Ukrayna'nın Karadeniz ihracatının devam etmesi için Batı'nın atması gereken eylemlerin bir listesini sunduğu görüşmelerin ardından geldi.
ZDF: GÖZLER ERDOĞAN'DA
Alman ZDF ise zirveyi mercek altına aldığı haberini "Gözler Erdoğan'da: Tahıl anlaşmasını kurtarmak için Putin'le görüşecek" başlığı ile okurlarına sundu.
"Türkiye bir kez daha çatışan taraflar arasında arabuluculuk yapıyor" diyen ZDF "Tahıl anlaşması Erdoğan için büyük önem taşıyor" yorumunda bulundu.
Katar merkezli Al Jazeera görüşmenin ana gündeminin tahıl girişiminin canlandırılması olacağını yazdı.
Yunan Proto Thema "Türkiye Cumhurbaşkanı Rusya'da! Tahıl anlaşması konusunda Putin'le görüşecek" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.
Haberde "Erdoğan, Ukrayna'nın tahıl ihracatına ilişkin görüşmelerin Kiev ile Moskova arasında daha kapsamlı barış müzakerelerinin başlaması için bir sıçrama tahtası olmasını umuyor" denildi.
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın açıklamalarını haberleştiren Arab News "Başdanışmanı, Erdoğan'ın Rusya ziyaretinin Karadeniz tahıl anlaşması için hayati önem taşıdığını söyledi" dedi.
İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022'de, ardından 19 Mart 2023'te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı'ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.
"Erdoğan, NATO üyesi ülkeler arasında Putin ile iletişim halinde olan az sayıdaki liderden biridir" diyen Kathimerini Erdoğan'ın tahıl anlaşmasını yeniden devreye sokabilmek adına girişimlerde bulunacağını yazdı.
Tagesschau "Rusya Devlet Başkanı Putin bugün Soçi'de Türk mevkidaşı Erdoğan'ı kabul ediyor. Tahıl anlaşmasının yeni baskısı muhtemelen görüşmelerin odak noktası olacak" dedi.
In.gr kritik zirve öncesi "Ukrayna tahıllarının ihracatına ilişkin anlaşmanın yeniden yürürlüğe konması masada" başlığını attı.
"Rusya, Ukrayna'sız yeni bir tahıl anlaşması için Türkiye'yi kazanmak istiyor" diyen Alman Tagesspiege haberinde şu ifadeye yer verdi: Konu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Pazartesi günü Karadeniz'in tatil beldesi Soçi'de yapılan görüşmelerin merkezinde yer alıyor.
İŞTE RUSYA'NIN KARADENİZ PLANI
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama ile plan resmen dünyaya ilan edildi.
Moskova, plan kapsamında Rusya'nın Katar'ın mali desteğiyle Türkiye'ye indirimli fiyatla bir milyon ton tahıl göndereceğini, bu tahılın Türkiye'de işlenerek en çok ihtiyaç sahibi ülkelere gönderileceğini duyurdu.
Aynı açıklamada Lavrov ve Türk mevkidaşı Hakan Fidan'ın yapacakları görüşmede konuyu masaya yatıracakları bilgisine de yer verildi.
Rus Haber ajansı TASS ise, Ankara'nın Moskova'ya tahıl anlaşmasının orijinal biçimiyle devam etmesini teklif edeceğini yazdı.
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