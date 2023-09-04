Soçi’de tarihi zirve! Dünya Erdoğan-Putin zirvesini bekliyor! Alman basınından dikkat çeken manşet: Tahıl anlaşmasını kurtarmak için...

Merakla beklenen Erdoğan - Putin zirvesi için geri sayıma geçildi. İki lider bugün Rusya'nın Soçi kentinde bir araya gelecek. Zirveyi yakında takip eden Dünya basını sayfalarını Türkiye'nin adımına ayırdı

Uluslararası Haber ajansı AP tahıl anlaşmasının dünyanın pek çok bölgesi için hayati öneme sahip olduğunun altını çizdi.

"Putin'in girişimden çekilmesinden bu yana Erdoğan defalarca Afrika, Orta Doğu ve Asya'nın bazı bölgelerinde gıda krizini önlemeye yardımcı olacak düzenlemeleri yenileme sözü verdi" diyen AP, Erdoğan'ın savaşın başından beri hem Rusya hem de Ukrayna ile görüşebildiğinin altını çizdi.