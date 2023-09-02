Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesinde! Gıda krizinin kilidini Türkiye çözecek





The Moscow Times: Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de yapacağı görüşmede gıda krizini çözmeye çalışacak.

Bloomberg: Putin ile görüşmede Erdoğan'ın ilk önceliği yeni bir tahıl anlaşması olacak.

Jerusalem Post: Erdoğan ile Putin gıda krizi kadar Suriye ve diğer küresel ve bölgesel sorunları da ele alacak. Özellikle Hindistan gibi ülkelerin pirinç ihracatına kısıtlama getirmesi küresel gıda krizini daha da tetikleyecek gibi görünüyor. Bu nedenle Erdoğan-Putin zirvesi dünyada büyük bir dikkatle takip ediliyor. Bu buluşma, 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında Putin ile Erdoğan arasındaki ilk temas olacak.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN