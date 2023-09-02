Dünyanın gözü Erdoğan-Putin zirvesinde! Gıda krizinin kilidini Türkiye çözecek
Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Vladimir Putin'in 4 Eylül'de Soçi'de yapacağı görüşme, dünya medyası tarafından "Büyük buluşma" olarak nitelendirildi. Dünyanın merakla beklediği küresel gıda krizini çözecek yeni bir tahıl anlaşmasının gündemde olması beklenirken, uluslararası medya çözümün kilidini Erdoğan'ın açacağına vurgu yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme tarihinin belli olması dünyanın gündemine damga vururken, uluslararası medya organlarında iki liderin bir araya gelmesi "büyük buluşma" diye nitelendirildi.
Yazılı, görsel ve dijital medya, iki liderin tarihi zirvesini manşetlerden verirken yapılan yorumlarda yeni bir tahıl anlaşması olasılığının hayli yüksek olduğuna dikkat çekildi. Bunda özellikle önceki gün Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın yeni bir tahıl anlaşmasıyla ilgili olumlu sinyaller vermesi etkili oldu.
Fidan'ın Moskova'daki temaslarına geniş yer veren yabancı medya, Türkiye'nin Rusya'yı yeni bir tahıl anlaşması konusunda masaya orturmasının hayli yüksek olduğuna vurgu yaptı. Erdoğan-Putin zirvesi öncesi dünya medyasında dikkat çeken bazı yorumlar şöyle:
'YOKSULLAR RAHATLAYACAK'
Al Jazeera: Türkiye'nin tahıl anlaşmasının imzalanmasındaki kritik rolünü hatırlattı. Görüşmedeki öncelikli konunun tahıl krizinin aşılması olduğunu yazdı. "Anlaşma Rusya'nın temmuz ayında çekilmesinin ardından sona erdi. Ankara o zamandan beri Moskova'yı anlaşmaya geri dönmeye ikna etmeye çalışıyor" dedi.
Alman Frankfurter Rundschau: "Rusya ve Türkiye büyük buluşmaya hazırlanıyor" başlıklı haberinde, "Her iki ülkenin gündeminde tahıl anlaşması yer alıyor. Tahıl anlaşmasının yeniden başlaması, özellikle yoksul ülkelerde rahatlamaya yol açacak" ifadelerine yer verdi.
France 24: "Bakan Fidan, Soçi'deki Erdoğan-Putin zirvesi öncesi hazırlık için Moskova'da" dedi. "Türkiye Dışişleri Bakanı, tahıl anlaşmasının yeniden canlandırılmasının 'küresel gıda güvenliği' açısından 'kritik' olduğunu söyledi" ifadesine yer verdi.
'SÜRPRİZLERE GEBE BİR ZİRVE'
The Telegraph: 4 Eylül'de gerçekleşecek zirvenin merakla beklendiğini vurguladı.
Al Arabiya: Gelişmeyi "Erdoğan ve Putin, tahıl anlaşmasını görüşmek üzere 4 Eylül'de Rusya'da buluşacak" başlığı ile okurlarına sundu.
Al-Monitor: Erdoğan gelecek hafta Soçi yolcusu. Moskova'nın tahıl anlaşmasına dönmesini uzmanlar biraz zayıf görse de zirvede sürprizler de olabilir.
The Moscow Times: Türk Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'de yapacağı görüşmede gıda krizini çözmeye çalışacak.
Bloomberg: Putin ile görüşmede Erdoğan'ın ilk önceliği yeni bir tahıl anlaşması olacak.
Jerusalem Post: Erdoğan ile Putin gıda krizi kadar Suriye ve diğer küresel ve bölgesel sorunları da ele alacak. Özellikle Hindistan gibi ülkelerin pirinç ihracatına kısıtlama getirmesi küresel gıda krizini daha da tetikleyecek gibi görünüyor. Bu nedenle Erdoğan-Putin zirvesi dünyada büyük bir dikkatle takip ediliyor. Bu buluşma, 14-28 Mayıs seçimleri sonrasında Putin ile Erdoğan arasındaki ilk temas olacak.
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