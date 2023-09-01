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Haberler Galeri 1 milyon kişinin emeklilik tarihi sil baştan şekillenecek! 5 yıl erkene çekecek rota hazır! 1999-2000-2008 sigorta girişlilerine...

1 milyon kişinin emeklilik tarihi sil baştan şekillenecek! 5 yıl erkene çekecek rota hazır! 1999-2000-2008 sigorta girişlilerine...

Emeklilik sisteminde önemli bir değişiklik için geri sayım başladı. Bu düzenleme, milyonlarca insanı ilgilendiren ve Bağ-Kur ile Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) primleri arasındaki farkı kapatmayı hedefleyen bir adımı temsil ediyor. Emeklilik hakkına ulaşmak isteyenler için daha erken bir çözüm yolu sunarak vatandaşların yüzünü güldürecek nitelikte bir reform olarak öne çıkıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.09.2023 07:39 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023 07:39
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1 milyon kişinin emeklilik tarihi sil baştan şekillenecek! 5 yıl erkene çekecek rota hazır! 1999-2000-2008 sigorta girişlilerine...

Bu değişiklik yaklaşık 1 milyonu aşkın kişiyi etkileyerek emeklilik hakkına ulaşma şartlarını iyileştiriyor. Yeni düzenleme ile birlikte emeklilik için gereken prim gün sayısı azaltılarak, emeklilik tablosu yeniden şekillendiriliyor. Ayrıca, tarih kriterleri de belirlenerek emeklilik hakkının daha erken yaşta elde edilmesi mümkün hale gelecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1 milyon kişinin emeklilik tarihi sil baştan şekillenecek! 5 yıl erkene çekecek rota hazır! 1999-2000-2008 sigorta girişlilerine...

7.200'E DÜŞÜRÜLECEK

Bu değişiklik özellikle küçük esnaf ve Bağ-Kur'lu vatandaşlar için önemli bir müjde niteliği taşıyor. Bu düzenleme sayesinde 1 milyonun üzerindeki kişi, 5 yıl daha erken emekli olabilecek.

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1 milyon kişinin emeklilik tarihi sil baştan şekillenecek! 5 yıl erkene çekecek rota hazır! 1999-2000-2008 sigorta girişlilerine...

Bağ-Kur'lu vatandaşlar daha az prim ödeyerek emeklilik hakkını elde edebilecek ve emekli olma sürelerini kısaltabilecek.

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1 milyon kişinin emeklilik tarihi sil baştan şekillenecek! 5 yıl erkene çekecek rota hazır! 1999-2000-2008 sigorta girişlilerine...

Meclis'e gelecek yeni torba yasa ile Bağ-Kur'luların prim şartı 9 bin günden 7200 güne inecek. Böylece 1800 gün kazanan Bağ-Kur'lular 5 yıl daha az prim ödeyebilecek. Bu düzenleme kapsamına göre EYT'lileri de ilgilendirecek.

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1 milyon kişinin emeklilik tarihi sil baştan şekillenecek! 5 yıl erkene çekecek rota hazır! 1999-2000-2008 sigorta girişlilerine...

Yapılacak düzenlemeyle esnafların emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lı çalışanlarla eşitlenecek. Esnaflar bu sayede 9 bin gün yerine 7 bin 200 günle emekli olabilecek.