1 milyon kişinin emeklilik tarihi sil baştan şekillenecek! 5 yıl erkene çekecek rota hazır! 1999-2000-2008 sigorta girişlilerine...

Emeklilik sisteminde önemli bir değişiklik için geri sayım başladı. Bu düzenleme, milyonlarca insanı ilgilendiren ve Bağ-Kur ile Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) primleri arasındaki farkı kapatmayı hedefleyen bir adımı temsil ediyor. Emeklilik hakkına ulaşmak isteyenler için daha erken bir çözüm yolu sunarak vatandaşların yüzünü güldürecek nitelikte bir reform olarak öne çıkıyor.