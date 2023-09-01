New York’ta bir ilke şahitlik edildi! Ezan sesi camilerden ilk kez hoparlörle dışarıya verildi

İslam'ın, Hristiyanlık, Musevilik ve diğer inançlar gibi New York kültürünün önemli unsurlarından biri olduğunu ve camilerin, suça karşı mücadele ve düzensiz göçmenler konusunda büyük yardımda bulunduğunu belirten Adams, Müslüman liderlere hitaben, "Size hak ettiğiniz tanınmayı sağlamaya kararlıyız." demişti.

New York'un, özgürlükler ve haklar anlamında birçok konuda öncü olduğunu ifade eden Eric Adams, kanunda yeri olduğu üzere herkese eşit davrandıklarını, kimseye veya herhangi bir gruba fayda sağlamak için kuralları değiştirmediklerini vurguladı.

Müslüman toplum liderlerinin de Adams ve diğer yetkililere teşekkür ettiği toplantının sonunda, aynı kürsüden ezan okundu ve İngilizce açıklamasına yer verildi.