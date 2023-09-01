Cumhuriyetçi adaylardan Nikki Haley ABD Senatosunu yerle bir etti: Huzur evi!
Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Mitch McConnell, basın mensuplarının sorularını cevaplarken daha önce olduğu gibi yine 30 saniyeden fazla donakalmıştı. Öte yandan, ABD Başkanı Joe Biden'ın da gafları ve davranış bozuklukları, başkanlığı artık bırakması yönünde eleştirileri beraberinde getiriyor. Büyük tartışmalara neden olan olay sonrası Cumhuriyetçi adaylardan Nikki Haley açıklamalarda bulundu. ABD Senatosunu ülkedeki en imtiyazlı huzurevine benzeten Haley, "İnsanın da ne zaman gitmesi gerektiğini bilmesi gerekir" ifadesini kullandı.
Cumhuriyetçi Partinin başkan aday adaylarından Nikki Haley, "ABD Senatosu, şu anda ülkedeki en imtiyazlı huzurevi." değerlendirmesinde bulundu.
Eski Güney Carolina Valisi ve ABD'nin 29. Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Fox News'e verdiği röportajda, ABD Senatosundaki Cumhuriyetçilerin lideri 81 yaşındaki senatör Mitch McConnell'in, basın mensuplarının sorularını cevaplarken ikinci kez donakalması hakkında konuştu.
Haley, bu görüntülerin "üzücü" olduğunu belirterek "Kimse McConnell'in, (Senatör) Dianne Feinstein'ın durumlarına ya da Joe Biden'ın çöküşüne sevinemez." dedi.
Senatör McConnell'in önemli işler yaptığını ve bu nedenle takdir edilmesi gerektiğini kaydeden Haley, "Ancak insanın da ne zaman gitmesi gerektiğini bilmesi gerekir." ifadesini kullandı.
"AKLİ YETERLİLİK TESTİ YAPILMALI"
Haley, "ABD Senatosu, şu anda ülkedeki en imtiyazlı huzurevi." değerlendirmesini yaptı.
"Akli yeterlilik" testleriyle ilgili ise Haley, bunun 75 yaş üzeri için gerekli olduğunu belirterek "İsterlerse 50 yaş üstüne de yapsınlar." dedi.
Haley, senatörlerin ülkenin ulusal güvenliği, ekonomisi ve sınırları gibi çok önemli konularda karar verici konumda olduklarını hatırlatarak söz konusu kişilerin sağlıklarının zirvesinde olmaları gerektiğini söyledi.
SENATÖR MCCONNELL'UN SAĞLIK DURUMU TARTIŞILIYOR
81 yaşındaki senatör Mitch McConnell, 30 Ağustos'ta basın mensuplarının sorularını cevaplarken bir süreliğine donakalmıştı.
Senato azınlık lideri Cumhuriyetçi senatör, 26 Temmuz'da, ABD Kongresi'nde düzenlenen bir basın toplantısında açılış konuşmasını yaparken yaklaşık 20 saniye boyunca donakalmıştı.
Yanındaki milletvekilleri bir süre ne yapacaklarını şaşırmış, bir şey demeden kenara çekilen McConnell, daha sonra yeniden gazetecilerin karşısına çıkarak iyi olduğunu söylemişti.
2007'den bu yana Senato Cumhuriyetçi grubunun lideri olan McConnell, martta Washington'da bir otelde düştükten sonra beyin sarsıntısı ve kırık kaburga tedavisi görmüş, tedavisi nedeniyle bir süre Senatoda bulunamamıştı.
McConnell'in sağlık durumu Senatodaki görevinden artık emekli olması gerektiği yönünde tartışmalara neden olmuştu.
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