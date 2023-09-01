Cumhuriyetçi adaylardan Nikki Haley ABD Senatosunu yerle bir etti: Huzur evi!

Senatör McConnell'in önemli işler yaptığını ve bu nedenle takdir edilmesi gerektiğini kaydeden Haley, "Ancak insanın da ne zaman gitmesi gerektiğini bilmesi gerekir." ifadesini kullandı.

"AKLİ YETERLİLİK TESTİ YAPILMALI"

Haley, "ABD Senatosu, şu anda ülkedeki en imtiyazlı huzurevi." değerlendirmesini yaptı.



"Akli yeterlilik" testleriyle ilgili ise Haley, bunun 75 yaş üzeri için gerekli olduğunu belirterek "İsterlerse 50 yaş üstüne de yapsınlar." dedi.

Haley, senatörlerin ülkenin ulusal güvenliği, ekonomisi ve sınırları gibi çok önemli konularda karar verici konumda olduklarını hatırlatarak söz konusu kişilerin sağlıklarının zirvesinde olmaları gerektiğini söyledi.