Küresel çete iş başında! LGBT terörüne karşı çıkan Moloko’nun eski solisti Róisín Murphy'nin konserleri iptal edildi! Plak şirketinden skandal karar...
Anglo-İrlandalı elektronica-pop müzik yapan Moloko'nun eski solistlerinden Róisín Murphy'nin konserleri LGBT terörüne karşı çıkması yüzünden iptal edildi. Murphy’nin bu duruşunun ardından yeni albümünün lansman konserleri küresel bir çete haline gelen LGBT lobisi tarafından engellendi. Sosyal medyada LGBT’li sapkınlar tarafından linç edilen Murphy’nin, plak şirketinden de skandal bir karar geldi. İşte detaylar…
Moloko'nun eski solistlerinden İrlandalı şarkıcı Róisín Murphy sapkın LGBT destekçileri tarafından linç edildi.
LGBT TERÖRÜ İRLANDALI SANATÇIYI HEDEF ALDI
Çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatı olabilmek gelişimlerini durdurmalarını sağlayan ilaçlara karşı çıkan ve "trans çocuklar" ifadesini kullanmayıp, "kafası karışık çocuklar" diyen Murphy sapkın LGBT lobisi tarafından özür dilemeye zorlandı. Murphy'nin iki konseri de kısa sürede iptal edildi.
SİSTEMATİK LİNÇ
En iyi yapımcılarla çalışan ve etkileyici bir müzik kariyerine sahip olan Moloko'nun eski solisti Murphy, LGBTQ+ destekçisi olduklarını iddia eden Twitter kullanıcılarının uyguladığı lincin ardından sosyal medya hesabından özür metni yayımlamak zorunda kaldı. Metinde şu ifadelere yer verdi:
Rahatsız olduğum ve son derece uygun olmadığım bir arenada oldukça kamusal bir söylemin içine atıldım.
SAPKINLAR ÜNLÜ SANATÇIYA SOSYAL MEDYADAN SALDIRDI
Murphy, Facebook hesabından çocukları zehirleyen LGBT terörüne küfrettiği ve LGBT lobisinin istediği gibi "trans çocuklar" ifadesini kullanmayıp onlar için "kafası karışık çocuklar" diye hitap ettiği için aktivistlerin yoğun saldırısına maruz kalmıştı.
İLAÇ ŞİRKETLER KASASINI DOLURUYOR
Murphy'nin sapkın LGBT'cilerin tepkisini çeken paylaşımında çocukların gelişimi durduran ilaçlarla ilgili küfürlü bir ifade kullanmış ve bu durumun ilaç şirketlerinin kasasını doldurduğunu belirtmişti. Murphy, "Kafası karışık küçük çocuklar savunmasızdır ve korunmaları gerekir." ifadelerini kullandı.
LGBT LOBİSİ LANSMAN KONSERLERİNİ İPTAL ETTİRDİ
Ancak LGBT terörünün üyeleri özrü yeterli bulmadı. Murphy'nin 8 Eylül Cuma günü Londra'daki Rought Trade East'teki iki konseri ve iki imza töreninde yer alması gerekiyordu fakat bunlar kısa süre içinde sebepsiz bir şekilde iptal edildi.
PLAK GELİRİ DE LGBT'YE AKTARILACAK
Murphy'nin plak şirketi şu ana kadar bu tartışmayla ilgili kamuya açık bir yorum yapmadı fakat Daily Mail'in aktardığına göre bir kaynak, plak şirketinin albümden elde edilecek tüm geliri transfobiyle mücadele eden kuruluşlara vermeyi planlıyor. Yani Murphy'nin konserlerini iptal eden LGBT lobisi plaklardan elde edilecek gelire de el koyuyor.
"SANATI ÖLDÜRÜYOR"
İngiliz koreograf Rosie Kay, Twitter'da Murphy'ye destek verdi. Murphy'ye yönelik muamelenin korkunç olduğunu yazan Kay, şu ifadeleri kullandı:
Róisín Murphy, eğer desteğe ihtiyacınız varsa lütfen bana bildirin. Burada sizi destekleyen ve iptal etme kültürünü sona erdirmeye çalışan bir sanatçı ordusu var. Bu izleyiciler için kötü, kadınlar için kötü, çocuklar için kötü ve sanatı öldürüyor.
ROISIN MURPHY KİMDİR?
İngiliz müzisyen Mark Brydon ile kurdukları Moloko'nun yarısı olarak tanınan başarılı müzisyen, 2005'te ilk solo albümü "Ruby Blue"yu yayınladı. İkinci solo albümü "Overpowered" 2007'nin en çok ses getiren albümlerinden biri olan Murphy, üçüncü solo albümü "Hairless Toys" ile Mercury Ödülleri'ne aday gösterildi.
Roisin Murphy, 2016'da "Take Her Up to Monto", 2020'de ise "Roisin Machine" albümlerini yayınlayarak, solo kariyerinde 5 stüdyo albümü ve 32 tekliye imza attı.
Murphy, daha önce sapkın LGBT'liler tarafından bir "eşcinsel ikonu" olarak kabul ediliyordu.
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