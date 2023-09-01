Küresel çete iş başında! LGBT terörüne karşı çıkan Moloko’nun eski solisti Róisín Murphy’nin konserleri iptal edildi! Plak şirketinden skandal karar...

SİSTEMATİK LİNÇ

En iyi yapımcılarla çalışan ve etkileyici bir müzik kariyerine sahip olan Moloko'nun eski solisti Murphy, LGBTQ+ destekçisi olduklarını iddia eden Twitter kullanıcılarının uyguladığı lincin ardından sosyal medya hesabından özür metni yayımlamak zorunda kaldı. Metinde şu ifadelere yer verdi:

Rahatsız olduğum ve son derece uygun olmadığım bir arenada oldukça kamusal bir söylemin içine atıldım.