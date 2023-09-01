Çin’den Türkiye’ye Karadeniz Tahıl Girişimi için takdir mesajı: Türkiye daima dengeli bir tutum sergiliyor
Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Ukrayna ve Rusya savaşının sebep olduğu gıda krizine yönelik Türkiye’nin başlattığı Karadeniz Tahıl Girişimi hakkında konuştu. Şaobin, Türkiye’nin her zaman dengeli bir tutum sergilediğini söyleyerek bu konuda destek vermek ve eşgüdüm diyaloğu güçlendirmek adına çaba göstermeye her zaman hazır olduklarını söyledi.
Liu, Türkiye-Çin ilişkileri, Çin ekonomisi, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. Çin'in 8 Ocak'ta Kovid-19 salgını tedbirlerini tamamen kaldırmaya karar vermesiyle Çin ile Türkiye arasında her alanda işbirliğini canlandırmayı istediklerini aktaran Liu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çin'in Türkiye'ye yaptığı yardımların iki ülke arasındaki dostluğu gösterdiğini dile getirdi. Liu, depremden sonra yeniden inşa sürecinde Çin'in gerektiği takdirde elinden gelen yardımı sağlayacağını belirterek 28 Mayıs'taki seçimin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hemen tebrik mesajı gönderdiğini; bunun, Çin tarafından Türkiye ile ilişkilere verilen büyük önemi gösterdiğini ifade etti.
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin 26 Temmuz'da Türkiye'ye yaptığı ziyarette hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü hatırlatan Liu, Vang'ın Fidan ile verimli ve kapsamlı bir görüşme yaptığını belirtti.
STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VURGUSU
Liu, iki ülkenin de stratejik işbirliği ilişkilerini geliştirme konusunda geniş kapsamlı bir mutabakata vardıklarını aktararak "Yeni yükselen ekonomi ve gelişmekte olan ülkelerden Çin ve Türkiye'nin her alandaki işbirliğini derinleştirmek sadece iki ülkenin faydasına değil, bulundukları bölge ve uluslararası toplum için de çok önemlidir." dedi. İki ülke arasında Vang'ın Türkiye ziyareti sırasında varılan mutabakatın yerine getirilmesinin önemini vurgulayan Liu, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde daha üst seviyeye taşınması gerektiğini dile getirdi.
Liu, Çin ekonomisinin de yeniden canlandığını, yatırımların da yavaş yavaş normale döndüğünü belirtti.
"TÜRKİYE DAİMA DENGELİ BİR TUTUM SERGİLİYOR"
Çin'in Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yönelik tutumunun belli olduğunu, her zaman Türkiye'nin bu konudaki diplomatik çabaları takdir ettiğini belirten Liu, tarafların diyalog kurarak sorunları çözüme kavuşturması gerektiğini ve uluslararası gıda güvenliğini ortaklaşa koruyabileceklerini dile getirdi. Liu, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde bu sorunun çözüme kavuşturulabileceğini umduklarını söyledi.
Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Rusya'nın bazı talepleri ve kaygılarının tamamen karşılanmadığını kaydeden Liu, gıda sorununun Rusya-Ukrayna kriziyle ortaya çıktığını ve bu sorunun çözülmesi için en kısa sürede diyaloğa ve barışa dönülmesi gerektiğini ifade etti. Liu, Türkiye'nin daima dengeli bir tutum sergileyerek istişareyi ilerletmek için çaba gösterdiğini vurgulayarak ülkesinin, Türkiye'yle eşgüdüm sağlayarak diyaloğu güçlendirmek ve uluslararası tedarik zincirinde ortaya çıkanlar dahil olmak üzere, sorunların çözümü için çaba göstermeye hazır olduğunu kaydetti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaşlarına ek zam yola çıktı! %58 zam + %4 ödeme hesabı şekillendi! 7.500 altı ve üstü maaş alanlar! Kalem kalem Ocak 2024 zamlı maaşları...
- VERGİSİZ ALINABİLECEK TELEFON MARKALARI 2023 | Öğrencilere vergisiz telefon ne zaman yürürlüğe girecek, şartları neler? Samsung galaxy a01, a21s, OPPO...
- İŞKUR TYP kura sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? e-Devlet sorgulama ekranı! 1 Eylül TYP kura sonuçları NİHAİ İSİM LİSTESİ!
- BİM aktüel 8 Eylül 2023 kataloğu yayınladı! Hafta BİM’e 34.75 TL’den başlayan fiyatlara hurç modelleri geliyor
- SSK, Bağkur, 4A, EYT'li emekli maaş takvimi netleşti! Güne tarihe göre listelendi, 0,2,4,6,8 tahsis nosuna göre ödenecek! 7.500, 8.000, 9.000 TL...
- Fenerbahçe'nin rakipleri kim oldu, maçlar ne zaman? Konferans Ligi maçları hangi tarihte başlayacak?
- Dacia sıfır araç modellerinin yeni fiyat listesini açıkladı! İşte 2023 Model Dacia Sandero Stepway, Duster, Spring, Jogger güncel fiyatları
- Yalı Çapkını yeni sezon ne zaman 2023? Yalı Çapkını 2. sezon Eylül'ün kaçında başlayacak? 37. bölüm fragmanı...
- Renault Eylül ayı sıfır araç modellerinin yeni fiyatlarını belirledi! İşte 2023 model Renault Clio, Taliant, Zoe, Captur, Megane, Austral, Koleos fiyat listesi…
- Gelinim Mutfakta 1 Eylül puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını, bilezikleri kim kazandı? Elenen yarışmacı...
- Taptaze, bayatlamayan kurabiyenin sırrı ortaya çıktı! Çayın yanına 5 dakikada şipşak hazırlayın!
- O hastalıklardan muzdaripti! Her gün 1 kaşık tüketen kadın, mucizeye inanamadı! Bu bitki 600'den fazla...