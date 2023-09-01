Çin’den Türkiye’ye Karadeniz Tahıl Girişimi için takdir mesajı: Türkiye daima dengeli bir tutum sergiliyor

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Liu, iki ülkenin de stratejik işbirliği ilişkilerini geliştirme konusunda geniş kapsamlı bir mutabakata vardıklarını aktararak "Yeni yükselen ekonomi ve gelişmekte olan ülkelerden Çin ve Türkiye'nin her alandaki işbirliğini derinleştirmek sadece iki ülkenin faydasına değil, bulundukları bölge ve uluslararası toplum için de çok önemlidir." dedi. İki ülke arasında Vang'ın Türkiye ziyareti sırasında varılan mutabakatın yerine getirilmesinin önemini vurgulayan Liu, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde daha üst seviyeye taşınması gerektiğini dile getirdi.

Liu, Çin ekonomisinin de yeniden canlandığını, yatırımların da yavaş yavaş normale döndüğünü belirtti.