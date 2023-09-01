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Çin’den Türkiye’ye Karadeniz Tahıl Girişimi için takdir mesajı: Türkiye daima dengeli bir tutum sergiliyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.09.2023 Güncelleme Tarihi: 01.09.2023
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Çin’den Türkiye’ye Karadeniz Tahıl Girişimi için takdir mesajı: Türkiye daima dengeli bir tutum sergiliyor

Çin'in Ankara Büyükelçisi Liu Şaobin, Ukrayna ve Rusya savaşının sebep olduğu gıda krizine yönelik Türkiye’nin başlattığı Karadeniz Tahıl Girişimi hakkında konuştu. Şaobin, Türkiye’nin her zaman dengeli bir tutum sergilediğini söyleyerek bu konuda destek vermek ve eşgüdüm diyaloğu güçlendirmek adına çaba göstermeye her zaman hazır olduklarını söyledi.

Liu, Türkiye-Çin ilişkileri, Çin ekonomisi, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında basın mensuplarına değerlendirmede bulundu. Çin'in 8 Ocak'ta Kovid-19 salgını tedbirlerini tamamen kaldırmaya karar vermesiyle Çin ile Türkiye arasında her alanda işbirliğini canlandırmayı istediklerini aktaran Liu, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çin'in Türkiye'ye yaptığı yardımların iki ülke arasındaki dostluğu gösterdiğini dile getirdi. Liu, depremden sonra yeniden inşa sürecinde Çin'in gerektiği takdirde elinden gelen yardımı sağlayacağını belirterek 28 Mayıs'taki seçimin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hemen tebrik mesajı gönderdiğini; bunun, Çin tarafından Türkiye ile ilişkilere verilen büyük önemi gösterdiğini ifade etti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin 26 Temmuz'da Türkiye'ye yaptığı ziyarette hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüştüğünü hatırlatan Liu, Vang'ın Fidan ile verimli ve kapsamlı bir görüşme yaptığını belirtti.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VURGUSU

Liu, iki ülkenin de stratejik işbirliği ilişkilerini geliştirme konusunda geniş kapsamlı bir mutabakata vardıklarını aktararak "Yeni yükselen ekonomi ve gelişmekte olan ülkelerden Çin ve Türkiye'nin her alandaki işbirliğini derinleştirmek sadece iki ülkenin faydasına değil, bulundukları bölge ve uluslararası toplum için de çok önemlidir." dedi. İki ülke arasında Vang'ın Türkiye ziyareti sırasında varılan mutabakatın yerine getirilmesinin önemini vurgulayan Liu, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde daha üst seviyeye taşınması gerektiğini dile getirdi.

Liu, Çin ekonomisinin de yeniden canlandığını, yatırımların da yavaş yavaş normale döndüğünü belirtti.

"TÜRKİYE DAİMA DENGELİ BİR TUTUM SERGİLİYOR"

Çin'in Karadeniz Tahıl Girişimi'ne yönelik tutumunun belli olduğunu, her zaman Türkiye'nin bu konudaki diplomatik çabaları takdir ettiğini belirten Liu, tarafların diyalog kurarak sorunları çözüme kavuşturması gerektiğini ve uluslararası gıda güvenliğini ortaklaşa koruyabileceklerini dile getirdi. Liu, ilerleyen günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinde bu sorunun çözüme kavuşturulabileceğini umduklarını söyledi.

Karadeniz Tahıl Girişimi kapsamında Rusya'nın bazı talepleri ve kaygılarının tamamen karşılanmadığını kaydeden Liu, gıda sorununun Rusya-Ukrayna kriziyle ortaya çıktığını ve bu sorunun çözülmesi için en kısa sürede diyaloğa ve barışa dönülmesi gerektiğini ifade etti. Liu, Türkiye'nin daima dengeli bir tutum sergileyerek istişareyi ilerletmek için çaba gösterdiğini vurgulayarak ülkesinin, Türkiye'yle eşgüdüm sağlayarak diyaloğu güçlendirmek ve uluslararası tedarik zincirinde ortaya çıkanlar dahil olmak üzere, sorunların çözümü için çaba göstermeye hazır olduğunu kaydetti.

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