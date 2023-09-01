Rusya'dan flaş G20 mesajı: Genel bildiri olmayacak
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan'da düzenlenecek olan G20 Zirvesi ile ilgili bir açıklama yaptı. Lavrov, "(G20’de) Görüşümüzün yansıtılmaması durumunda tüm üyeler adına genel bildiri olmayacak." şeklinde konuştu.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu ay düzenlenecek G20 Zirvesi'ndeki bildiride ülkesinin de görüşlerinin yansıtılması gerektiğini belirterek, "(G20'de) Görüşümüzün yansıtılmaması durumunda tüm üyeler adına genel bildiri olmayacak." dedi.
Lavrov, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, Rusya'nın Kazakistan ve Özbekistan'la ortak enerji projelerine yönelik çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Lavrov, "Rusya, Kazakistan ve Özbekistan liderleri arasında, Kazakistan'ın altyapısını kullanarak Özbekistan'a doğal gaz sevkiyatı yapılmasıyla ilgili temaslar oldu. Bununla ilgili teknik çalışmalar zaman alacak ancak son derece gerçekleştirilebilir bir proje." diye konuştu.
Çin'e yönelik doğal gaz sevkiyatı için Rusya'nın kendi altyapısına sahip olduğuna işaret eden Lavrov, "Bu, kimse için sorun yaratmaz. Çin'in çok fazla doğal gaz ihtiyacı var. Hiç kimse, ne Kazakistan ne de Türkmenistan, oyunun dışında kalmayacak." dedi.
Suudi Arabistan'da Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin düzenlenen ve Rusya'nın davet edilmediği zirveye ilişkin Lavrov, "Suudi dostlarımız, bize Cidde'de bu formatta bir toplantı daha düzenlemek istediklerini söylediler. Bunun yalnızca, Batılı katılımcılara ve bizzat Ukrayna'ya, Rusya'nın katılımı olmadan herhangi bir tartışmanın anlamsız olacağı fikrini iletmek için yapıldığını söylediler." şeklinde konuştu.
TÜRKİYE-SURİYE İLİŞKİLERİ
Lavrov, Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme sürecine de değinerek, "Resmi olmayan temaslarımızda 1998'de Adana Mutabakatı imzalandığı zamanki felsefeye dönülmesini önerdik." dedi.
Söz konusu anlaşmanın, Türkiye'ye, terör tehdidine Suriye'de müdahale hakkı tanıdığına işaret eden Lavrov, "Bu anlaşma hala yürürlükte, kimse anlaşmayı feshetmedi." ifadesini kullandı.
Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşmenin önündeki engelin ABD kaynaklı olduğu değerlendirmesinde bulunan Lavrov, "Türklerin güvenliklerine tehdit olarak nitelendirdiği radikal Kürt örgütlerinin ayrılıkçılığını kararlı bir şekilde körükleyen ABD'dir, dolayısıyla bu süreçler birbiriyle bağlantılıdır." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in katılmayacağı ve kendisinin Rusya'yı temsil edeceği, Hindistan'da düzenlenecek G20 Zirvesi'ne ilişkin de Lavrov, "(G20'de) Görüşümüzün yansıtılmaması durumunda tüm üyeler adına genel bildiri olmayacak." şeklinde konuştu.
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