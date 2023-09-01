Rusya’dan flaş G20 mesajı: Genel bildiri olmayacak

Çin'e yönelik doğal gaz sevkiyatı için Rusya'nın kendi altyapısına sahip olduğuna işaret eden Lavrov, "Bu, kimse için sorun yaratmaz. Çin'in çok fazla doğal gaz ihtiyacı var. Hiç kimse, ne Kazakistan ne de Türkmenistan, oyunun dışında kalmayacak." dedi.

Suudi Arabistan'da Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin düzenlenen ve Rusya'nın davet edilmediği zirveye ilişkin Lavrov, "Suudi dostlarımız, bize Cidde'de bu formatta bir toplantı daha düzenlemek istediklerini söylediler. Bunun yalnızca, Batılı katılımcılara ve bizzat Ukrayna'ya, Rusya'nın katılımı olmadan herhangi bir tartışmanın anlamsız olacağı fikrini iletmek için yapıldığını söylediler." şeklinde konuştu.