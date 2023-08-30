Türkmenistan’da Büyük Zafer’in 101’inci yılı kutlandı

Askeri Ateşe Yıldız da Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük zaferinin yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "30 Ağustos'u, Türk milleti için bir yaşam mücadelesi ve bir dönüm noktası olması nedeniyle, modern Türk tarihinin en önemli zaferlerinden biri olarak kutluyoruz. Bu büyük zafer aynı zamanda Cumhuriyet'in kuruluşuna ve modernleşme idealinin başlangıcına da zemin hazırlamıştır." diye konuştu.