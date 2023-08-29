Küba’da kırmızı alarm verildi: 140 kilometre hızla ilerliyor! 8 bin kişi tahliye edildi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin (NHC) açıklamasına göre, Idalia'nın ülke topraklarına vardığında Saffir-Simpson Kasırga ölçeğine göre kategori 3 kasırga seviyesine ulaşacağı ve saatte 180 kilometre hızla esen şiddetli rüzgarlara neden olacağı tahmin ediliyor. Bazı havalimanlarının ulaşıma kapatıldığı Florida eyaletinde yetkililer, vatandaşları sele karşı tedbir almaları ve tahliye durumuna hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.

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