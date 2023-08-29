Küba'da kırmızı alarm verildi: 140 kilometre hızla ilerliyor! 8 bin kişi tahliye edildi
Küba, Idalia Fırtınası nedeniyle alarma geçti. Sel ve su baskınlarının yaşanması ihtimaline karşı 8 bin kişi tahliye edilirken fırtınanın Meksika Körfezi’nde kuzeye doğru yol alacağı ve 30 Ağustos Çarşamba günü erken saatlerde ABD’nin Florida eyaletinde karaya vurması bekleniyor.
Karayip Denizi'nde oluşan ve kuzeye doğru ilerleyen Idalia Fırtınası Küba topraklarına doğru yaklaşırken yetkililer tedbirleri sıkılaştırıyor.
Küba Ulusal Sivil Savunma Kurumu, ülkenin batı bölgelerinde yoğun yağış ve şiddetli rüzgar ile etkili olması beklenen Idalia Fırtınası nedeniyle Pinar del Rio ve Artemisa illeri ile Isla de la Juventud Adası'nda kasırga alarmı verdi.
Kısa süre içerisinde kasırgaya dönüşmesi beklenen Idalia Fırtınası ülkede şimdiden yağışlara neden olurken, ilerleyen saatlerde yağışların şiddetini artırarak sel ve su baskınlarına yol açabileceği bildiriliyor.
Ayrıca saatte 140 kilometre hıza ulaşan rüzgarın deniz kıyısında yüksek dalgalar oluşturarak alçak kesimlerde denizin taşmasına neden olacağı belirtiliyor. Şimdiye kadar riskli bölgelerde yaşayan 8 bin vatandaşın tahliye edildiği ülkede bu sayının ilerleyen saatlerde artabileceği düşünülüyor.
ŞİDDETİNİ ARTIRACAK
Meteoroloji uzmanlarına göre Idalia Fırtınası'nın güç kazanmaya devam ederek önümüzdeki saatlerde kasırga seviyesine yükselmesi bekleniyor. Fırtınanın Meksika Körfezi'nde kuzeye doğru yol alacağı ve 30 Ağustos Çarşamba günü erken saatlerde ABD'nin Florida eyaletinde karaya vuracağı bildiriliyor.
ABD Ulusal Kasırga Merkezi'nin (NHC) açıklamasına göre, Idalia'nın ülke topraklarına vardığında Saffir-Simpson Kasırga ölçeğine göre kategori 3 kasırga seviyesine ulaşacağı ve saatte 180 kilometre hızla esen şiddetli rüzgarlara neden olacağı tahmin ediliyor. Bazı havalimanlarının ulaşıma kapatıldığı Florida eyaletinde yetkililer, vatandaşları sele karşı tedbir almaları ve tahliye durumuna hazırlıklı olmaları konusunda uyardı.
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