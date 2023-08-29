Almanya’da skandal sapkınlık! Çocuklar tehlikede... Birbirlerini keşfetmeye teşvik ediyorlar

ALMANYAN'DA MİDE BULANDIRAN SKANDAL

ABD'deki video büyük infiale neden olurken, Almanya'da mide bulandıran çok başka bir sapkınlık ortaya çıktı. Almanya'daki anaokullarında "ilk cinsel deneyim" adı altında 5-6 yaşındaki çocukların mastürbasyon yapabileceği, karşı ya da aynı cins ile münasebet kurabileceği "oyun odaları" kuruldu.



Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde en az iki anaokulu, küçük çocukların mastürbasyon yapmak için çekilebilecekleri veya Kerpen'deki bir kreşin ifadesiyle 'kendilerini fiziksel olarak keşfedip tatmin edebilecekleri' skandal bir karar aldı. Anaokulunun yayınladığı kurallar, çocukları keşfetmek istedikleri kişileri seçmeye teşvik ediyor ve onları dikkatli bir şekilde yapmaya teşvik ederek onlara 'vücut deliklerine hiçbir nesne sokulmayacağını' söylüyor.

EBEVENYELERE MAİL GÖNDERİLDİ

Ebeveynlere gönderilen e-postada odalardaki çocukların "sevişmeye ve birbirlerini incelemeye" nasıl teşvik edileceğini detaylandıran on kural gönderildi.



Söz konusu mailde şu ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı:



Başta okul öncesi çocuklar olmak üzere tüm çocuklar, tesiste çıplaklığın ve vücut keşfinin gerçekleşebileceği yerlerin farkındadır.



Her çocuk fiziksel ve cinsel oyunlar oynayıp oynamadığına ve kiminle oynamak istediğine kendisi karar verir.



Kızlar ve erkekler birbirlerini sadece kendileri ve diğer çocuklar için rahat olduğu kadar etkileşime geçer ve inceler.



Öte yandan skandalın bir diğer boyutu ise kreş çocuk odasının, "dikkatli bir şekilde" keşfetmek istedikleri belirli bir öğrenciyi seçmeye teşvik ettiğini vücut deliklerine nesne sokmama kuralının olduğunu açıkladı.