29 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Almanya'da skandal sapkınlık! Çocuklar tehlikede... Birbirlerini keşfetmeye teşvik ediyorlar

Almanya'da skandal sapkınlık! Çocuklar tehlikede... Birbirlerini keşfetmeye teşvik ediyorlar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.08.2023
ABONE OL
Almanya’da skandal sapkınlık! Çocuklar tehlikede... Birbirlerini keşfetmeye teşvik ediyorlar

Küresel LGBT terörü çocuklarımızı her geçen gün tehdit etmeye devam ederken, Almanya'daki anaokullarında "ilk cinsel deneyim" adı altında 5-6 yaşındaki çocukların, karşı ya da aynı cins ile münasebet kurabileceği "oyun odaları" kuruldu. Mide bulandıran skandala tepkiler yağarken, Kuzey Ren-Vestfalya yerel yönetimi bu ahlaksız karara dur demeyeceğini açıkladı.

Toplumun ahlakını bozan küresel tehlike LGBT terörü, küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkiliyor. Son olarak ABD'de bir erkek çocuğunun, kız çocuğuna benzemesi için ailesinin kararıyla kimyasal yollardan hadım edilen ve hormon ilaçları kullandırılan çocuğun annesine "Bazen erkek olduğumu düşünüyorum. Erkek olursam beni sevecek misin?" sorusunu sorduğu video gündeme bomba gibi düşmüştü.

ALMANYAN'DA MİDE BULANDIRAN SKANDAL

ABD'deki video büyük infiale neden olurken, Almanya'da mide bulandıran çok başka bir sapkınlık ortaya çıktı. Almanya'daki anaokullarında "ilk cinsel deneyim" adı altında 5-6 yaşındaki çocukların mastürbasyon yapabileceği, karşı ya da aynı cins ile münasebet kurabileceği "oyun odaları" kuruldu.

Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde en az iki anaokulu, küçük çocukların mastürbasyon yapmak için çekilebilecekleri veya Kerpen'deki bir kreşin ifadesiyle 'kendilerini fiziksel olarak keşfedip tatmin edebilecekleri' skandal bir karar aldı. Anaokulunun yayınladığı kurallar, çocukları keşfetmek istedikleri kişileri seçmeye teşvik ediyor ve onları dikkatli bir şekilde yapmaya teşvik ederek onlara 'vücut deliklerine hiçbir nesne sokulmayacağını' söylüyor.

EBEVENYELERE MAİL GÖNDERİLDİ

Ebeveynlere gönderilen e-postada odalardaki çocukların "sevişmeye ve birbirlerini incelemeye" nasıl teşvik edileceğini detaylandıran on kural gönderildi.

Söz konusu mailde şu ifadelerin yer aldığı ortaya çıktı:

Başta okul öncesi çocuklar olmak üzere tüm çocuklar, tesiste çıplaklığın ve vücut keşfinin gerçekleşebileceği yerlerin farkındadır.

Her çocuk fiziksel ve cinsel oyunlar oynayıp oynamadığına ve kiminle oynamak istediğine kendisi karar verir.

Kızlar ve erkekler birbirlerini sadece kendileri ve diğer çocuklar için rahat olduğu kadar etkileşime geçer ve inceler.

Öte yandan skandalın bir diğer boyutu ise kreş çocuk odasının, "dikkatli bir şekilde" keşfetmek istedikleri belirli bir öğrenciyi seçmeye teşvik ettiğini vücut deliklerine nesne sokmama kuralının olduğunu açıkladı.

"KIZIMA DOKUNULMASINI İSTEMİYORUM"

Skandala ilişkin bir baba BILD'e verdiği demeçte "Kızım beş yaşında. Erkek çocuklarının ona dokunmasını istemiyorum." dedi.

ALMAN BASINI GURURLA PAYLAŞTI

Alman gazetesi Die Welt mide bulandıran olaya övgüler dizdi. Delt rezil kreşin "çocuklara çocukça cinselliği deneme özgürlüğü" sunduğunu söyleyerek "mastürbasyonun normal bir şey olduğu" konusunda ısrar ettiğini ve kurumun kendi tesislerinde cinsel tatmine izin vermenin "büyük önem taşıdığını" kaleme aldı.

Almanya'da Rheinberg kasabasında bulunan bir başka kreşin, çocukların diğer öğrencilerin bedenlerini incelemeye teşvik edildiği "doktor oyunlarını" düzenlediği de ortaya çıktı.

EYALETİN ÇOCUK BAKANLIĞI SKANDALA DUR DEMİYOR

Kuzey Ren-Vestfalya'da yerel yönetimi skandal karara dur demeyeceğini açıkladı. Mide bulandıran karar ile ilgili sorulan soruya Green Josefine Paul liderliğindeki eyaletin çocuk bakanlığı, "Çocukların cinsel davranışlarının önlenemeyeceğini" ve bu konuda hiçbir yasal düzenlemenin bulunmadığı söyleyerek kreşlere engel olmayacağını açıkladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA