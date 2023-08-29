Türkiye yine devrede! Dünya bu görüşmeye kilitlendi: Bloomberg Erdoğan-Putin zirvesi için tarih verdi

Merakla beklenen Erdoğan - Putin zirvesi için geri sayıma geçildi. Kremlin Sözcüsü Peskov, iki liderin yakın zamanda bir araya geleceğini söyledi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "Cumhurbaşkanımızın Soçi ziyareti olacak. Soçi ziyaretinde tahıl anlaşmasında yeni aşama olabilir" diyerek zirvenin yapılacağını teyit etti.

Ankara ve Moskova'dan peş peşe gelen açıklamalar sonrası gözler bir kez daha Türkiye'nin atacağı adımlarda.

Daha önce tahıl girişimin hayata geçmesinde kritik bir rol oynayan Erdoğan'ın Putin ile bir araya gelecek olması anlaşmanın yeniden hayata geçirilebileceği umutlarını alevlendirdi.

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP görüşmenin ana maddelerinden birisinin tahıl anlaşması olacağını yazdı.

Erdoğan'ın hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğuna vurgu yapan AFP, haberinde şu ifadelere yer verdi: "Erdoğan, Moskova ve Kiev'le olan iyi ilişkilerini, iki tarafı resmi barış görüşmelerine getirmek için kullandı. Putin ile en son geçen Ekim ayında Kazakistan'ın başkenti Astana'da şahsen görüşmüştü."