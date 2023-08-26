Nijer’den orduya “en üst düzeyde müdahaleye hazır olun” çağrısı

NİJER'DE SİYASİ DURUM

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), Nijer'deki cunta yönetimi ile müzakerelerde bulunmaya çalışsa da diplomatik çabaların başarısız olması durumunda ülkedeki anayasal düzeni yeniden sağlamak için asker göndermeye hazır olduğunu ifade ediyor. ECOWAS Komisyon Başkanı Omar Alieu Touray ise yaptığı açıklamada, "Açıkça belirtmek isterim ki, ECOWAS Nijer halkına savaş ilan etmemiştir ve iddia edildiği gibi ülkeyi işgal etme planı da yoktur." demişti.