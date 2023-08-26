Putin’den Prigojin’in ölümü ardından sürpriz karar!

PUTİN'DEN SÜRPRİZ ADIM!

Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in 23 Ağustos'ta uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sürpriz bir adım geldi.

Putin imzasının ardından Kremlin'den yayınlanan kararnameye göre ordu adına faaliyet gösteren ya da Rusya'yı Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunda" görev alacak herkesin Rusya'ya resmi bir bağlılık yemini etmesi istendi.

25 Ağustos Cuma günü yürürlüğe girdiği belirtilen kararnamede, "Rusya'nın savunmasının manevi ve ahlaki temellerini oluşturmaya yönelik bir emir" ifadeleri kullanılırken, tüm paralı asker gruplarının Rusya bayrağı önünde bağlılık yemini etmesi gerektiği vurgulandı. Yemin edenlerin, komutanların ve üst düzey liderlerin emirlerini titizlikle yerine getireceklerine dair söz verdikleri belirtildi.