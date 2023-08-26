Putin'den Prigojin’in ölümü ardından sürpriz karar!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin’in uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından sürpriz bir kararname imzaladı. İşte detaylar...
Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Prigojin'in de yolcu listesinde olduğu özel jet Rusya'nın başkenti Moskova yakınlarında düşmüştü.
PRIGOJIN ÖLDÜ! PUTIN'DEN ASKERLERE MESAJ VERDİ
Tam bu olay yaşanırken Rus lider Putin, Kursk bölgesindeki Ponıri kasabasında eski Sovyet birliklerinin Kursk Muharebesi'nde Nazilere karşı kazandığı zaferin 80. yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törende konuştu ve dikkat çeken mesajlar verdi.
Bilindiği üzere Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "şefi" olarak bilinen ve Rus yönetimine isyan başlatan Wagner kurucusu Yevgeniy Prigojin, birçok ülkede faaliyet gösteren paramiliter grubu Wagner'in Ukrayna savaşında rol oynamasıyla ön plana çıkmıştı.
PUTIN'DEN "SADAKAT" VURGUSU
Tüm askerlerin cesurca ve kararlılıkla savaştığını kaydeden Putin, "Anavatana bağlılık ve askeri yemine sadakatin özel askeri operasyonun tüm katılımcılarını birleştirdiğini" dile getimişti.
"WAGNER GRUBUNUN RUS YÖNETİMİNE İSYANI"
Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine girmişti.
Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti. Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemlerini artırmıştı.
"BELARUS'A GİDECEĞİ AÇIKLANMIŞTI"
Yevgeniy Prigojin'in 24 Haziran'da, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti. Prigojin, Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "isyancı liderin" Belarus'a gideceğini bildirmişti.
"PUTİN WAGNER GRUBUNA SESLENMİŞTİ"
Putin, 26 Haziran'da televizyon kanallarından halka sesleniş konuşmasında, "Bugün, Savunma Bakanlığı veya diğer kolluk kuvvetleriyle bir sözleşme yaparak Rusya'ya hizmet etmeye devam etme veya ailenize ve arkadaşlarınıza dönme fırsatına sahipsiniz. İsteyen Belarus'a gidebilir." ifadelerini kullanmıştı.
PUTİN'DEN SÜRPRİZ ADIM!
Rus paralı asker grubu Wagner'in lideri Evgeny Prigojin'in 23 Ağustos'ta uçak kazasında hayatını kaybetmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den sürpriz bir adım geldi.
Putin imzasının ardından Kremlin'den yayınlanan kararnameye göre ordu adına faaliyet gösteren ya da Rusya'yı Ukrayna'daki "özel askeri operasyonunda" görev alacak herkesin Rusya'ya resmi bir bağlılık yemini etmesi istendi.
25 Ağustos Cuma günü yürürlüğe girdiği belirtilen kararnamede, "Rusya'nın savunmasının manevi ve ahlaki temellerini oluşturmaya yönelik bir emir" ifadeleri kullanılırken, tüm paralı asker gruplarının Rusya bayrağı önünde bağlılık yemini etmesi gerektiği vurgulandı. Yemin edenlerin, komutanların ve üst düzey liderlerin emirlerini titizlikle yerine getireceklerine dair söz verdikleri belirtildi.
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