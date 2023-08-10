Nijer'de darbeye karşı darbe hazırlığı! Ordulara kritik talimat
Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), savunma bakanlarına Nijer'de anayasal düzeni yeniden sağlamak için ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verdi.
Nijerya'nın başkenti Abuja'da Nijer'deki darbe gündemiyle düzenlenen ECOWAS Zirvesi sona erdi.
Zirvede alınan karar göre, ECOWAS, Nijer'de "anayasal düzenin tesisi için" üye ülkelerin savunma bakanlarına, ihtiyat kuvvetlerini hazır hale getirme ve konuşlandırma talimatı verdi.
İhtiyat kuvvetlerinin tam olarak nerede konuşlandırılacağı bilgisi ise paylaşılmadı.
2003'te Fildişi Sahili ve Liberya, 2012'de Gine Bissau ve 2013'te Mali'ye barış gücü olarak giren ve istikrarı sağlamaya çalışan ECOWAS'ın ihtiyat kuvvetleri, kriz zamanlarında üye ülkelerin gönderdiği askerlerden oluşuyor.
ECOWAS kuvvetlerinin herhangi bir ülkeye müdahalede bulunabilmesi için ortak karar alması ya da Afrika Birliğince görevlendirilmesi gerekiyor.
Hazır kuvveti bulunmayan ECOWAS, yaklaşık 2 bin 750 kişilik "görev kuvveti" ve 3 bin 750 kişilik "ana kuvveti" üye ülkelerden toplayabiliyor.
Sivil, polis ve askerlerden oluşan İhtiyat Kuvvetlerinin Mali, Nijerya ve Gana'da eğitim merkezleri bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- "Tonga'ya geldik, iyi mi?" diyen biri hangi okyanustaki bir ada ülkesindedir?
- Hangi hayvan adı, bir La Fontaine fablının adında "Tilki" ile birlikte geçmez?
- Malatya deprem son dakika! 10 Ağustos Malatya ve Mardin, Şanlıurfa deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD, Kandilli son depremler listesi!
- Fenerbahçe Maribor canlı maç izle! 10 Ağustos FB - Maribor derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme ekranı!
- PMYO başvuru sonuçları SORGULAMA ekranı 2023: Polis Akademisi PMYO mülakat ve pakur sınav tarihi ve ücreti...
- Neftçi Bakü Beşiktaş canlı maç izle! 10 Ağustos Bakü - Beşiktaş derbi maçı canlı izle bedava kesintisiz şifresiz izleme ekranı!
- EYT SGK Erkek - Kadın emekli prim gün tablosu şekillendi! Sigorta girişi 95-97-98-99 ve 2008 sonrası olanlar...
- Emekli, memur, SSK’lı, EYT’li hesabı netleşti! TÜİK ilk oranı açıkladı, maaşlar ne kadar olacak? 7.500, 8.000, 9.500, 11.000 TL maaş alanlar...
- THY Emlak Konut Arnavutköy taksitler nasıl olacak? THY Emlak Konut Arnavutköy çekiliş kurası başladı mı, ne zaman?
- TYP okul temizlik başvuruları ne zaman başlıyor 2023? İŞKUR TYP güvenlik ve temizlik görevlisi başvuruları başladı mı?
- Gelinim Mutfakta 10 Ağustos puan durumu! Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı 2023? Günün birincisi...
- Üniversite kayıtları ne zaman, hangi tarihte başlayacak 2023? Üniversite kayıt tarihi...