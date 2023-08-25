Türk muhabirin sorusu BM’nin iki yüzlü tavrını dünyaya gösterdi! Kıbrıs sorusu karşısında afalladı

SORUYU YANITSIZ BIRAKTI

BM yetkilisi, "GKRY'nin 1996, 2003, 2004, 2012 ve hatta 2021'de bile ara bölgeyi ihlal ederek inşaat çalışması gerçekleştirdiği, askeri tahkimat ve hatta bir üniversite inşa ettiği görülüyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı bunlardan bazılarının Türk tapulu arazilerden geçtiğini belirtti. Geçmişe ilişkin yaptığım araştırmada BM ya da BMBG'nin GKRY'nin eylemlerine ve projelerine karışmadığını ve kınamadığını görüyorum. Kuzey Kıbrıs Türk tarafı BMBG'nin durdurmaya çalıştığı Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin bir insani proje olduğunu ve ulaşım için gerekli olduğunu dile getirdi. Bu nedenle iki tarafa açık bir şekilde farklı muamele gösterilmesini nasıl açıklıyorsunuz? Ayrıca BM ve BMBG'nin iki tarafa da eşit davranma zorunluluğu bulunmuyor mu?" sorusunu yanında tüm dosyaların bulunmadığını ve daha detaylı bakması gerektiğini söyleyerek yanıtsız bıraktı.

GERİ DÖNÜŞ DE YAPMADI

Sorunun aynı zamanda BMBG'ye yöneltilmesi gerektiğini ifade eden Florencia Soto Nino, dönüş yapacağını belirtti ancak e-posta yoluyla da sorunun iletilmesinin ardından henüz yanıt vermedi.