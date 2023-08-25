Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’dan Karadeniz Tahıl Girişimi açıklaması: Başkan Erdoğan sistemli çalışma yapıyor

KULEBA: TÜRKİYE İLE UKRAYNA GÜVEN İLE BİRBİRİNE BAĞLI

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye ile ilişkilerin karşılıklı desteğe dayalı olduğunu belirterek, "Ukrayna ve Türkiye her düzeyde o kadar çok alanda ve o kadar bir güven ile birbirine bağlı ki ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğinden eminim." dedi.

Kuleba ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan başkent Kiev'deki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuleba, Dışişleri Bakanı Fidan'ı Kiev'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Bu onun Kiev'e ilk ziyareti. Bu ziyaret tarihe geçecek. Çünkü bu, savaş başladıktan sonra Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı tarafından yapılan ilk ziyaret." diye konuştu.

Kuleba, Ukrayna ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinerek, "İki ülke arasında hakiki bir ortaklık ve karşılıklı desteğe dayalı ilişki var. Bu ortaklık herhangi bir ek yoruma muhtaç değildir." değerlendirmesinde bulundu.