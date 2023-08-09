ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’dan Nijer Cumhurbaşkanı Bazum’a destek açıklaması
Nijer’deki askeri darbede yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, devam eden desteklerini belirtmek için Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüştüğünü açıkladı.
Önceki ismi Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin, Nijer'deki mevcut "anayasal krize" yönelik barışçıl bir çözüm bulma yönündeki çabalarının devam ettiğini belirtti.
"SERBEST BIRAKIN" ÇAĞRISI
Bakan Blinken, Bazum ve ailesinin serbest bırakılmasına yönelik çağrısını yineledi.
ABD'DEN SEÇİLMİŞ HÜKÜMETE DESTEK SÖZLERİ
Bazum ile 3 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinde Blinken, ABD'nin, Nijer'de demokratik şekilde seçilen hükümetin yeniden göreve gelmesini desteklediğini bildirmişti.
ABD'DEN "DARBE" AÇIKLAMASI
Blinken, 2 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinde de Bazum ve Nijer demokrasisine yönelik "sarsılmaz desteklerini" iletirken, ABD'nin anayasal düzeni bozmaya yönelik eylemleri reddettiğini ifade etmişti.
NİJER'DEKİ DARBEDE NELER YAŞANDI?
Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.
ABD, NİJER'DE ANAYASAL DÜZENE DÖNÜLMESİ KONUSUNDA "HALA UMUTLU"
Öte taraftan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise, Nijer'de askeri darbeden anayasal düzene dönülmesi konusunda "hala umutlu" olduklarını belirterek, "Ama aynı zamanda çok gerçekçiyiz." dedi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, günlük basın toplantısına gazetecilerin sorularını cevapladı.
Miller, Nijer'de "hala farklı bir sonuca ulaşmak için" diplomatik yolları denemeye devam ettiklerini, ev hapsine alınan "Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılmasını ve insanların görevlerine devam etmesini umduklarını" belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Hala umudumuz var ama aynı zamanda çok gerçekçiyiz" ifadesini kullandı.
Dışişleri Bakan Vekili ve Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland'ın, 7 Ağustos'ta, Nijer'de askeri darbenin başındakilerle yaptığı görüşmelere değinen Miller, kıdemli diplomatın muhataplarına, "anayasal düzene dönülmemesinin sonuçları olacağını" açık bir dille aktardığını söyledi.
Miller, "Cunta liderlerine, anayasal bir düzene geri dönmezlerse, onlara sağladığımız yardımla ilgili sonuçların olacağını çok net bir şekilde belirttik. Onlara sağladığımız yüz milyonlarca dolarlık yardım bu noktada devreye girmeye hazır değil. Çünkü demokrasiye dönüşü sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.
Nijer halkının anayasal düzene dönüşü desteklediğini belirten Miller, "Bu yüzden baskı yapmaya devam edeceğiz." dedi.
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