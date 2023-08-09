09 Ağustos 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’dan Nijer Cumhurbaşkanı Bazum’a destek açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’dan Nijer Cumhurbaşkanı Bazum’a destek açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
ABONE OL
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken’dan Nijer Cumhurbaşkanı Bazum’a destek açıklaması

Nijer’deki askeri darbede yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, devam eden desteklerini belirtmek için Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum ile görüştüğünü açıkladı.

Önceki ismi Twitter olan X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD'nin, Nijer'deki mevcut "anayasal krize" yönelik barışçıl bir çözüm bulma yönündeki çabalarının devam ettiğini belirtti.

"SERBEST BIRAKIN" ÇAĞRISI

Bakan Blinken, Bazum ve ailesinin serbest bırakılmasına yönelik çağrısını yineledi.

ABD'DEN SEÇİLMİŞ HÜKÜMETE DESTEK SÖZLERİ

Bazum ile 3 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinde Blinken, ABD'nin, Nijer'de demokratik şekilde seçilen hükümetin yeniden göreve gelmesini desteklediğini bildirmişti.

ABD'DEN "DARBE" AÇIKLAMASI

Blinken, 2 Ağustos'ta yaptığı telefon görüşmesinde de Bazum ve Nijer demokrasisine yönelik "sarsılmaz desteklerini" iletirken, ABD'nin anayasal düzeni bozmaya yönelik eylemleri reddettiğini ifade etmişti.

NİJER'DEKİ DARBEDE NELER YAŞANDI?

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane (Ömer) Tchiani, 28 Temmuz'da "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükümetinin başına geçmişti.

ABD, NİJER'DE ANAYASAL DÜZENE DÖNÜLMESİ KONUSUNDA "HALA UMUTLU"

Öte taraftan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller ise, Nijer'de askeri darbeden anayasal düzene dönülmesi konusunda "hala umutlu" olduklarını belirterek, "Ama aynı zamanda çok gerçekçiyiz." dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, günlük basın toplantısına gazetecilerin sorularını cevapladı.

Miller, Nijer'de "hala farklı bir sonuca ulaşmak için" diplomatik yolları denemeye devam ettiklerini, ev hapsine alınan "Nijer Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılmasını ve insanların görevlerine devam etmesini umduklarını" belirtti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Hala umudumuz var ama aynı zamanda çok gerçekçiyiz" ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakan Vekili ve Siyasi İşlerden Sorumlu Müsteşar Victoria Nuland'ın, 7 Ağustos'ta, Nijer'de askeri darbenin başındakilerle yaptığı görüşmelere değinen Miller, kıdemli diplomatın muhataplarına, "anayasal düzene dönülmemesinin sonuçları olacağını" açık bir dille aktardığını söyledi.

Miller, "Cunta liderlerine, anayasal bir düzene geri dönmezlerse, onlara sağladığımız yardımla ilgili sonuçların olacağını çok net bir şekilde belirttik. Onlara sağladığımız yüz milyonlarca dolarlık yardım bu noktada devreye girmeye hazır değil. Çünkü demokrasiye dönüşü sağlamaya çalışıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Nijer halkının anayasal düzene dönüşü desteklediğini belirten Miller, "Bu yüzden baskı yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Nijer’den Türk vatandaşları tahliye ediliyor
Nijer’deki darbede yeni gelişme! ABD-cuntacılar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA