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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin bir araya gelecek!

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Giriş Tarihi: 25.08.2023 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Putin bir araya gelecek!

Son dakika haberine göre Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Vladimir Putin'in bir araya geleceği konusunda anlaşma olduğunu açıkladı.

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