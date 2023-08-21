İşte yeni tahıl koridoru planı! İngiliz gazete dünyaya duyurdu! Dikkat çeken Türkiye gerçeği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan ziyareti Dünya basının dikkatinden kaçmadı.

AFP enerji güvenliği ve İsveç'in NATO üyeliğinin iki ülkenin de gündeminde olduğunu belirtti ve 'Budapeşte ve Ankara'nın, stratejik ortaklıklarını derinleştireceklerinin altını çizdi.

Rusya'nın tahıl koridoru anlaşmasından çekilmesi sonrası Ukrayna'nın açıkladığı tek taraflı koridorunu kullanan ilk gemi Romanya ve Bulgaristan kıyılarına yakın seyrederek Cuma günü İstanbul'a ulaştı. Yakıt ikmali sonrasında 'Joseph Schulte' Yunanistan'ın Pire Limanı'na doğru yolculuğunu sürdürdü.

RFI 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO ve enerji müzakereleri için Macaristan'da' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Bloomberg, 'Macaristan ve Türkiye, İsveç'in NATO'ya Giriş Hedefi Konusunda Bu Sonbaharda İstişare Yapacak' dedi

Mısır'ın Ahram gazetesi ise 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Pazar günü Budapeşte'de bir araya gelergeldi. İki ülkenin de gündeminde de enerji güvenliği ve İsveç'in NATO üyeliği yer aldı' değerlendirmesinde bulundu.