Dünyanın en güçlü orduları belli oldu! Türkiye kaçıncı sırada?

Askeri güç verilerini araştıran ABD merkezli bir internet sitesi, dünyanın en güçlü orduları 2023 listesini paylaştı. Dünyanın en güçlü orduları belirlenirken; ülkelerin askeri personel sayısı, hareket kabiliyeti ve teknoloji yönünden gelişmişlik gibi birçok faktör dikkate alınıyor. Türkiye'nin son dönemde listede üst sıralara yükseldiği görülüyor. Türk savunma sanayiinde yapılan atılımlar dünya manşetlerini süslerken tahmini veriler ülkemizi gözle görülür bir noktaya taşıyor. Peki Türkiye listede kaçıncı sırada yer alıyor? İşte detaylar…