Korkunç son! Japon dağcı 5 bin 380 metreden düştü

Pakistan Dağcılık Kulübü Sekreteri Karrar Haidri, yaptığı açıklamada, Japonya'dan gelen iki dağcının Gilgit-Baltistan bölgesinin Andak Vadisi'nde daha önce hiç çıkılmamış bir zirveye tırmanmak istediklerini belirtti.

Japon dağcı Shinji Tamura'nın söz konusu zirveye tırmanışı sırasında 5 bin 380 metre yükseklikteyken düşerek hayatını kaybettiğini dile getiren Haidri, diğer Japon dağcı Semba Takayasu'nun ise yaralandığını kaydetti.