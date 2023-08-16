Korkunç son! Japon dağcı 5 bin 380 metreden düştü
Japon dağcı Shinji Tamura, Pakistan’ın Gilgit-Baltistan bölgesinde zirveye tırmanışı sırasında 5 bin 380 metre yükseklikteyken düşerek hayatını kaybetti. Pakistan Dağcılık Kulübü Sekreteri Karrar Haidri, Japon dağcıya ait bazı eşyaları bulduklarını ancak cesedine ulaşamadıklarını belirtti.
Japon dağcı Shinji Tamura, Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesinde yüksek bir zirveye tırmanışı sırasında düşerek yaşamını yitirdi.
Pakistan Dağcılık Kulübü Sekreteri Karrar Haidri, yaptığı açıklamada, Japonya'dan gelen iki dağcının Gilgit-Baltistan bölgesinin Andak Vadisi'nde daha önce hiç çıkılmamış bir zirveye tırmanmak istediklerini belirtti.
Japon dağcı Shinji Tamura'nın söz konusu zirveye tırmanışı sırasında 5 bin 380 metre yükseklikteyken düşerek hayatını kaybettiğini dile getiren Haidri, diğer Japon dağcı Semba Takayasu'nun ise yaralandığını kaydetti.
Haidri, Japon dağcıya ait bazı eşyaları bulduklarını ancak cesedine ulaşamadıklarını belirtti.
Her yıl Pakistan'daki zirvelere tırmanmak için binlerce dağcı Gilgit-Baltistan bölgesini ziyaret ediyor.
Gilgit Baltistan bölgesi, aralarında dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'nin de bulunduğu 8 bin metrenin üzerinde 5 zirveye ev sahipliği yapıyor.
ARKADAŞI YARALI OLARAK KURTARILDI
Tırmanış sırasında kurtulan diğer Japon dağcı Semba Takayasu, Tamura'nın bir kaya parçasına çarptıktan sonra kaydığını ve düştüğünde ciddi şekilde yaralandığını hatırladığını belirterek, kendisinin de yaralandığını ancak kurtarıcıların operasyonu başlattığı ana kampa ulaşmayı başardığını söyledi.
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