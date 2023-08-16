Ermenistan’dan karalama kampanyası! İşte Laçın iddialarının perde arkası...





UÇAKLAR TEHLİKEDE

Bölgede, uçaklara radyo frekansı parazitiyle saldırılar düzenlenmesiyle uçuş güvenliğini tehlikeye atan radyo-elektronik harp cihazlarının kullanıldığı belirlendi. Bu gelişmeler üzerine Azerbaycan, toprağı olan Laçın yolu üzerinde güvenlik tedbirlerini devreye soktu. İnsani mülahazalar noktasında gerekli hassasiyeti gösteren Azerbaycan, tıbbi geçişlere müsaade ediyor. Karabağ'daki Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması ve kapsamlı malzeme nakli için 60 kilometrelik bir yol olan "Ağdam-Hankendi" dahil olmak üzere alternatif güzergâhların kullanabileceğine işaret ediyor. Bu durum abluka iddiasının tamamen gerçeklikten uzak olduğunu ortaya koyuyor.

LAÇIN NEDEN ÖNEMLİ?

Ermenistan sınırında bulunan Laçın, hem stratejik konumu hem de yeraltı kaynakları ve maden açısından büyük bir öneme sahip. Ermenistan, işgal ettiği Laçın ile Dağlık Karabağ arasında doğrudan bir bağlantı elde ederek, buradaki yol sayesinde aldığı destekle Dağlık Karabağ'ın tamamını ve çevresindeki illeri ele geçirmişti.