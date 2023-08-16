Ermenistan'dan karalama kampanyası! İşte Laçın iddialarının perde arkası...
Karabağ Savaşı'yla 28 yıl sonra kurtarılan Laçın, dünya gündeminin üst sıralarına yerleşti. Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Laçın'da Azerbaycan'ın aldığı önlemler nedeniyle insani durumun kötüleştiği ve abluka uygulandığı şeklindeki iddiaları gerçeğe dayanmıyor. Bakü BMGK'ya yapılan çağrının, Erivan'ın uluslararası hukuka dayalı kabul edilebilir bir çözüm istemediğinin bir göstergesi olduğuna işaret ediyor.
Karabağ Savaşı'yla 28 yıl sonra kurtarılan Laçın, dünya gündeminin üst sıralarına yerleşti. Ermenistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) Laçın'da Azerbaycan'ın aldığı önlemler nedeniyle insani durumun kötüleştiği ve abluka uygulandığı şeklindeki iddiaları gerçeğe dayanmıyor. Bakü, BMGK'ya yapılan çağrının, Erivan'ın uluslararası hukuka dayalı kabul edilebilir bir çözüm istemediğinin bir göstergesi olduğuna işaret ediyor.
İDDİALAR GERÇEKTEN UZAK
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin yasadışı yollardan bölgeye konuşlandığı, askeri ve mühendislik çalışmaları yaptığı defalarca Bakü tarafından uluslararası düzeyde bildirildi. Öte yandan Ermeni menşeli ama ne Erivan ne de Bakü egemenliğini istemeyen bir grup için de Laçın üzerinden silah ve mühimmat taşındığı tespit edildi. Laçın- Hankendi yolunda sınır muhafızlarına Ermenistan tarafından ateş açıldı.
UÇAKLAR TEHLİKEDE
Bölgede, uçaklara radyo frekansı parazitiyle saldırılar düzenlenmesiyle uçuş güvenliğini tehlikeye atan radyo-elektronik harp cihazlarının kullanıldığı belirlendi. Bu gelişmeler üzerine Azerbaycan, toprağı olan Laçın yolu üzerinde güvenlik tedbirlerini devreye soktu. İnsani mülahazalar noktasında gerekli hassasiyeti gösteren Azerbaycan, tıbbi geçişlere müsaade ediyor. Karabağ'daki Ermeni nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması ve kapsamlı malzeme nakli için 60 kilometrelik bir yol olan "Ağdam-Hankendi" dahil olmak üzere alternatif güzergâhların kullanabileceğine işaret ediyor. Bu durum abluka iddiasının tamamen gerçeklikten uzak olduğunu ortaya koyuyor.
LAÇIN NEDEN ÖNEMLİ?
Ermenistan sınırında bulunan Laçın, hem stratejik konumu hem de yeraltı kaynakları ve maden açısından büyük bir öneme sahip. Ermenistan, işgal ettiği Laçın ile Dağlık Karabağ arasında doğrudan bir bağlantı elde ederek, buradaki yol sayesinde aldığı destekle Dağlık Karabağ'ın tamamını ve çevresindeki illeri ele geçirmişti.
TÜRKİYE AZERBAYCAN'IN YANINDA
Sabah'ta yer alan habere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Ceyhun Bayramov'un Ankara ziyaretinde konuya ilişkin, "Azerbaycan, hangi tedbiri gerekli görüyorsa onu alır ve almak da en büyük egemenlik haklarından biridir. Azerbaycan'ın bu konuda eleştirilmesinin haklı bir zemini olmadığını düşünüyoruz" demişti.
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