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ABD'li turistler Fransa'yı karıştırdı! Eyfel Kulesi'nde 1 gece mahsur kaldılar

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.08.2023
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ABD’li turistler Fransa’yı karıştırdı! Eyfel Kulesi’nde 1 gece mahsur kaldılar

Fransa'nın başkenti Paris'in sembolü Eyfel Kulesi'ne alkollüyken bilet alıp giren 2 ABD'li turistin sızdıkları için burada bir gece mahsur kaldığı bildirildi. Güvenlik nedeniyle polis karakoluna götürülen 2 turist tehlike arz etmedikleri gerekçesiyle savcılığın kararıyla serbest bırakıldı.

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