İslam ve Türk düşmanı Dilan Yeşilgöz 'Hollanda'da Demokrasi ve Özgürlük için Halk Partisi'nin genel başkanı oldu
Göç politikası konusunda yaşanan anlaşmazlık sonucu istifa ederek siyaseti bırakacağını duyuran Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin Genel Başkanı Mark Rutte'nin yerine, Hollanda'nın Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz geldi. Azılı Türk ve İslam düşmanı olarak bilnen Yeşilgöz, Güvenlik ve Adalet Bakanı olarak görev yaptığı sürede skandal kararlara imza atmıştı. İşte Yeşilgöz'in karanlık sicili...
Göç politikası konusundaki anlaşmazlık sonucu koalisyon hükümetinin istifa ettiği Hollanda'da, beşinci kez başbakan adayı olup olmayacağı merak edilen Mark Rutte, 10 Temmuz'da konuya ilişkin açıklama yapmış, beşinci kez başbakan adayı olmayacağını ve kasım ayındaki seçimlerden sonra siyaseti bırakacağını açıklamıştı.
TÜRK VE İSLAM DÜŞMANI GENEL BAŞKAN OLDU
Türk düşmanlığı ile bilinen Hollanda'nın Güvenlik ve Adalet Bakanı Dilan Yeşilgöz, seçimlerin ardından aktif siyaseti bırakacağını duyuran Başbakan Mark Rutte'nin partisi Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi'nin (VVD) genel başkanı oldu.
Dilan Yeşilgöz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "VVD'nin lideri olmak büyük bir onur. Güveniniz için teşekkürler! Ve şimdi büyük bir enerjiyle çalışmaya başlayalım, yapacak çok şey var" ifadelerini kullandı.
SKANDAL KARARLARA İMZA ATMIŞTI
Hollanda'nın Güvenlik ve Adalet Bakanı olarak görev yaptığı sürede Dilan Yeşilgöz, skandal bir karara imza atmıştı. Yeşilgöz memurların başörtüsü takmasını yasaklayarak, yeni kıyafet yönetmeliğine imza atmıştı. Yeşilgöz, kararının gerekçesini de, "Polis üniformasının tarafsızlığını ortaya koyuyoruz." diyerek açıklamıştı.
Üniforma üzerinde dini ya da siyasi sembollerin yer almasının artık tamamen ortadan kaldırıldığını söyleyen Yeşilgöz, Hollanda'da yayınlanan De Telegraaf gazetesine yaptığı açıklamada, poliste başörtüsü tartışmasının artık sona erdiğini dile getirdi.
PKK'LI TERÖRİST BABASI, HOLLANDA'YA KAÇTI
Bölücü terör örgütü PKK ve eklentili sol terörist örgütlerin militanı olarak 1984'de Hollanda'ya kaçan Yücel Yeşilgöz'ün kızı olan Dilan Yeşilgöz, babasının misyonunu devam ettiriyor.
Hollanda'da VVD'nin genel başkanı olan Dilan Yeşilgöz de bölücü terör örgütü PKK'nın Türkiye'yi de içine alacak devlet kurması için çalışıyor.
SÖZDE "ERMENİ SOYKIRIMI"NI SAVUNUYOR
Daha önce yaptığı açıklamalarda Türklere ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edilmesinin serbest olması gerektiğini savunan Yeşilgöz, 2018 yılında Hollanda'da sözde Ermeni soykırımını tanıyan 5 Türkiye kökenli milletvekilinden de biriydi.
SOLCU VE PKK'LI TERÖRİST YEŞİLGÖZ'ÜN KARANLIK YÜZÜ
12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra, işlenen siyasi cinayetlerdeki payından yırtmak için Irak'a kaçarak ardından da İran'a geçti.
Oradan da Hollanda'ya kaçan Yeşilgöz, 84'te girdiği Hollanda'da daha Flemenkçe öğrenmeden, kaynaklarca edinilen bilgiye göre sonradan diyet borcunu ödemek üzere Hollanda devletinin derinlerinden bazı referanslarla 1985 yılında Utrecht Üniversite'sinde Doğu Dilleri ve Kültürleri Bilim Dalı Bölümü'nde Çağdaş Türk Edebiyatı öğretim görevlisi oldu.
Yeşilgöz DİSK mensubu olduğunu iddia etmektedir. Geçen süre içinde Yeşilgöz'ün neden Hollanda'yı seçtiği, Hollanda'nın yolunu nereden bulduğu, Türkiye'deki bölücü ve yıkıcı terör faaliyetleri esnasında batı destekli (Sovyet sosyalizmi'ni bastırmak ve doğuyu ele geçirmek üzere batı istihbarat servislerinin icat ettiği yapay komünist akım olan) "Troçkist" akımlar üzerinden Hollanda makamlarıyla nasıl iletişim içinde olduğu ve hiç bir zaman doğrulanamayan sözde "DİSK mensubiyeti" her zaman karanlıkta kaldı.
HOLLANDA'DA MAFYA'YA VERİLEN 'TURKISH GREY WOLVES/TURKSE GRIJZE WOLVEN'İN (BOZKURTLAR) TERİMİNİN MUCİDİ
Türk mitolojisinde ender yeri olan 'Bozkurt' kavramını, kendisinin icat ettiği sözde Türk mafyasının sembolü olarak göstererek istihbarat servislerinin jargonunda "Grey Wolves" / "Grijze Wolven" olarak kullanılan terimin Avrupa'daki en önemli mucitlerinden birisi olarak biliniyor.
PKK'lı Yeşilgöz'ün Türkiye'de yaşadığı işkence öylesine kişiliğine işlemiş ki; Yeşilgöz 'Bozkurtlar' terimi üzerinden Avrupalı Türklere nefret saçmıştır.
Türklerin kültürleri gereği ve örneğin MHP ve Ülkücülük gibi fikir akımları nedeniyle mafya örgütlenmelerinin doğal birer mensubu gibi oldukları şeklinde yarattığı efsaneyle, sahte bir bilim insanı olarak istihbarat teorisine "Bozkurtlar" (Grey Wolves / Grijze Wolven) kavramını Türk mafyasının "kriminoloji'deki bilimsel terimi" olarak empoze ettirdi; Hollanda'da çalışan Türklerin yıllarca, devletin içindeki istihbarat örgütü AİVD'le eklentili gruplarca terörize edilmesine yol açarak kitleleri mağdur eden yine Yücel Yeşilgöz olmuştur.
PKK'LI TERÖRİST YÜCEL YEŞİLGÖZ KİMDİR?
Tunceli doğumlu olduğu halde sözde 'Kürdistan' doğumlu olarak kendisini tanıtan; çalışmalarında hiç bir zaman 'sözde kaçkın / ilticacı Kürt siyasetçi'lerin bölücü PKK terör örgütü'nde yaptıkları işçi ve kadın kaçakçılığından, eroin ve uyuşturucu trafiğindeki paydan bahsetmeyen sözde 'kriminolog' Yücel Yeşilgöz; bayrağı kızına teslim etmiş görünüyor.
"APO KADAR ÇALIŞKAN DEĞİLİM, O DEVRİM VE KÜRDİSTAN İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORDU"
Bölücü terör örgütü PKK'nın ele-başı olarak ömürlük hapis yatan ve "bebek katili" unvanıyla nam salan 30 bine aşkın masum insanın katili teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Yücel Yeşilgöz, 1998'de NRC'ye verdiği röportajda aynı zamanda dostu olduğunu söylediği teröristbaşı Öcalan'ı "Apo" olarak nitelendiriyor. Yeşilgöz ayrıca kendisinin çalışkan birisi olmadığını ve içki içmeyi sevdiğini ifade etmişti.
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