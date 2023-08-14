İngiltere Merkez Bankası'nın ödeme sistemlerinde teknik sorun yaşandı
DÜNYA AA
İngiltere Merkez Bankası (BoE), bu sabah saatlerinde ödeme sistemlerinde teknik sorunların yaşandığını bildirdi.
BoE'den yapılan açıklamada, bu sabah ticari bankaların merkez bankasında hesaplarının tutulmasına izin veren ve ev alımları gibi yüksek değerli ödemeler için kullanılan sistemlerde teknik bir sorun yaşadığı kaydedildi.
Açıklamada, bankanın Gerçek Zamanlı Ödeme Sistemi (RTGS) ve Takas Merkez Ödeme Sistemi (Chaps) adı verilen sistemlerinde yaşanan sorunların çözüldüğü, gerçekleştirilemeyen ödemelerin kısa bir süre içerisinde yapılacağı kaydedildi.
BoE açıklamasında, ödeme sistemlerinde yaşanan sorunun neden kaynaklandığına dair herhangi bir değerlendirmede bulunulmadı.
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