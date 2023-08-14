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Avrupa'da koalisyon krizi! Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ve hükümeti istifa edecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.08.2023 Güncelleme Tarihi: 14.08.2023
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Avrupa’da koalisyon krizi! Letonya Başbakanı Krisjanis Karins ve hükümeti istifa edecek

Avrupa'da yönetim krizlerine bir yenisi daha eklendi ve koalisyon hükümeti dağıldı. Letonya Başbakanı Krisjanis Karins, kendisi ve hükümetinin bu hafta istifa edeceğini ilane etti.

Karins, eski adı Twitter olan sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda istifa gerekçesini duyurdu.

KOALİSYON BİRBİRİNE GİRDİ

Koalisyon ortağı partileri "Birleşik Liste" ve "Ulusal İttifak"ı hedef gösteren Karins, "Şu anda bu iki parti refah inşa etme ve ekonomiyi büyütme çalışmalarını engelliyor. Perşembe günü istifa mektubumu Cumhurbaşkanı'na sunacağımı bildirdim. Yeni bir başbakan adayı göstermeleri için partime çağrıda bulundum." ifadelerini kullandı.

Letonya'da 1 Ekim 2022'de gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde Karins'in partisi yüzde 19,16 oyla ilk sırada yer almıştı.

Seçimin ardından Birleşik Liste ve Ulusal İttifak ile koalisyon kurulmuş ve 100 milletvekilinden 54'üne sahip olan koalisyon, mecliste çoğunluğu sağlamıştı.

Letonya'da gelecek parlamento seçimlerinin 2026'da yapılması planlanıyor.

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