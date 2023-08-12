Rusya Ukrayna savaşında gerilim tavan! Dışişleri Bakanlığı: Kırım Köprüsü’ne saldırı girişimleri cevapsız kalmayacak
Rusya Ukrayna savaşındaki 'sıcak çatışma' gün geçtikçe yeni detaylarıyla gündeme gelirken, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kırım Köprüsü ve Kırım Yarımadası'na Ukrayna’nın yaptığı saldırı girişimlerini kınayarak, bu eylemlerin cevapsız kalmayacağını vurguladı.
Başkan Erdoğan'ın dış ilişkilerine yönelik diplomasisi dünya çapında ses getirirken, Norveç'li bir gazeteden bir yorum gelmişti. Dagbladet gazetesi herkesin Başkan Erdoğan'a ihtiyacı olduğu söylemişti.
"ERDOĞAN İSTEDİĞİ GİBİ RÜZGARA BAKARAK PELERİNİNİ ÇEVİREBİLİR"
Haberde "Türkiye cumhurbaşkanı Ukrayna'daki savaşın ardından meydana gelen siyasi oyunun diplomatik galibi. İstediği gibi rüzgara bakarak pelerinini çevirebilir. Herhangi bir zamanda yelken açması için en uygun olduğu yerde yelken açabilir" denilmişti.
"HERKESİN İSTEKLERİNİN YERİNE GELMESİ İÇİN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR"
Haberin devamında "Herkesin isteklerinin yerine gelmesi için Erdoğan'a ihtiyacı var. O uluslararası siyasette bir döner kapı ve herkesle iletişim kurabilen tek kişi. Putin, Biden, Zelenski, Avrupa, Asya ve Afrikalı liderlerin hepsi onun kapsını çalışıyor" değerlendirmesinde bulunulmuştu.
Bir yandan da, savaş noktalarından yeni haberler gündeme bomba gibi düşmeye devam ediyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Kırım Köprüsü ve Kırım Yarımadası'na Ukrayna'nın yaptığı saldırı girişimlerini kınayarak, bu eylemlerin cevapsız kalmayacağını vurguladı.
"ŞİDDETLE KINIYORUZ"
Zaharova, yaptığı yazılı açıklamada, bugün Kırım Köprüsü'ne ve Kırım Yarımadası'na Ukrayna tarafından saldırı girişiminde bulunulduğunu hatırlatarak, "Bu terör saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Kırım Köprüsü, saldırıların kabul edilemez olduğu tamamen sivil altyapıdır. Geçen yılın sonbaharından beri köprü bu tür saldırılara maruz kalıyor. Ayrıca (bu saldırılarla) sivillerin ölümüne de yol açtılar." ifadelerini kullandı.
Batı'nın büyük yardımlarına rağmen temas hattındaki durumu değiştiremeyen Ukrayna ordusunun "terör yöntemleriyle" sivil yerleri ve sivilleri hedef aldığını belirten Zaharova, "Bu tür sabotaj eylemleri, bir kez daha uluslararası topluma Kiev rejiminin gerçek yüzünü gösteriyor. Bu tür barbarca eylemler haklı gösterilemez ve cevapsız kalmayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın gün içinde 2 defa S-200 füzesiyle Kırım Köprüsü'ne saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu.
Bakanlık, Ukrayna'nın gece saatlerinde de Kırım Yarımadası'na 20 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu ve İHA'ların havada vurulduğunu bildirmişti.
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