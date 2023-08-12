Rusya Ukrayna savaşında gerilim tavan! Dışişleri Bakanlığı: Kırım Köprüsü’ne saldırı girişimleri cevapsız kalmayacak

"ERDOĞAN İSTEDİĞİ GİBİ RÜZGARA BAKARAK PELERİNİNİ ÇEVİREBİLİR"

Haberde "Türkiye cumhurbaşkanı Ukrayna'daki savaşın ardından meydana gelen siyasi oyunun diplomatik galibi. İstediği gibi rüzgara bakarak pelerinini çevirebilir. Herhangi bir zamanda yelken açması için en uygun olduğu yerde yelken açabilir" denilmişti.

"HERKESİN İSTEKLERİNİN YERİNE GELMESİ İÇİN ERDOĞAN'A İHTİYACI VAR"

Haberin devamında "Herkesin isteklerinin yerine gelmesi için Erdoğan'a ihtiyacı var. O uluslararası siyasette bir döner kapı ve herkesle iletişim kurabilen tek kişi. Putin, Biden, Zelenski, Avrupa, Asya ve Afrikalı liderlerin hepsi onun kapsını çalışıyor" değerlendirmesinde bulunulmuştu.