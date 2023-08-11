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Haberler Dünya Haberleri Baykar'ın Suudi Arabistan'a ihracatı ABD'de yankı buldu: ABD ve Çin'i geride bıraktık

Baykar'ın Suudi Arabistan'a ihracatı ABD'de yankı buldu: ABD ve Çin'i geride bıraktık

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.08.2023
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Baykar’ın Suudi Arabistan’a ihracatı ABD’de yankı buldu: ABD ve Çin’i geride bıraktık

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Suudi Arabistan ile imzalanan anlaşmaya yönelik, "Baykar 'buzkıran' gibi ilerliyor ve Türk savunma sanayisi firmaları için yol açıyor. Bu anlaşmalar sayesinde Türk savunma ve havacılık sanayisinde alt sistem üreten yüzlerce firma ihracat portföylerini genişletecek" ifadeleriyle Çin ve ABD gibi rakiplere rağmen "Sürecin kazananı Baytartar Akıncı oldu" dedi.

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