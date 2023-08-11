11 Ağustos 2023, Cuma
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Japonya'da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.08.2023
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Japonya’da 5,8 büyüklüğünde deprem oldu

Son dakika haberine göre Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesi açıklarında 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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