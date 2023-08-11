11 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya için 47 yıl sonra bir ilk: Ay misyonu için düğmeye bastı

Rusya için 47 yıl sonra bir ilk: Ay misyonu için düğmeye bastı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.08.2023 Güncelleme Tarihi: 11.08.2023
ABONE OL
Rusya için 47 yıl sonra bir ilk: Ay misyonu için düğmeye bastı

Rusya, yaklaşık yarım asır sonra bir ilke imza attı. 47 yıl sonra başlattığı Ay misyonuyla uzaya yolculuğa çıktı. Luna-25 uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1 broketi, Rusya Uzak Doğusu'ndaki Vostochny Uzay Üssü'nden fırlattı.

22 Ağustos 1976'da Sovyetler Birliği döneminde Luna 24 ile son misyonunu gerçekleştiren Rusya, 47 yıl sonra uzaya araç göndererek Ay misyonunu yeniden gündeme getirdi. Luna-25 ile Rusya Uzak Doğusu'ndaki Vostochny Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatılan uzay aracı için Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Ay'a iniş tarihi için 21 Ağustos'u işaret etti.

Küçük bir araç boyutundaki Luna-25 sayesinde Rusya, Ay'ın güney kutbunda 1 yıl incelemelerde bulunacak ve Ay'da su kaynağı arayacak. Borisov, "Ayın 21'ini bekliyoruz. Umarım Ay'a yumuşak bir iniş gerçekleştiririz. İlk olacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.


ABD'li astronot Neil Armstrong, 1969 yılında Ay'da yürüyen ilk insan olurken, Sovyetler Birliği'nin Luna-2 misyonu ise 1959 yılında Ay'ın yüzeyine ulaşan ilk uzay aracı olmuştu. Luna-9 ise 1966'da Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yapabilen ilk uzay aracı olmuştu.


Öte yandan, Hindistan'ın da geçtiğimiz ay Ay'a gönderdiği Chandrayaan-3 adlı aracın 23 Ağustos'ta Ay'a inmesi bekleniyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA