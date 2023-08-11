Rusya için 47 yıl sonra bir ilk: Ay misyonu için düğmeye bastı

22 Ağustos 1976'da Sovyetler Birliği döneminde Luna 24 ile son misyonunu gerçekleştiren Rusya, 47 yıl sonra uzaya araç göndererek Ay misyonunu yeniden gündeme getirdi. Luna-25 ile Rusya Uzak Doğusu'ndaki Vostochny Uzay Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatılan uzay aracı için Roscosmos Başkanı Yuriy Borisov, Ay'a iniş tarihi için 21 Ağustos'u işaret etti.