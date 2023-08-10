Kuzey Kore’den savaş kararı! Kim Jong Un haritada göstererek talimat verdi

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KARARI

Kim, ayrıca, toplantıda, Pak Su-il'in yerine Genelkurmay Başkanı olarak Ri Yong Gil'i görevlendirdiğini duyurdu. Aynı zamanda, Savunma Bakanı da olan Pak'ın bu görevi sürdürüp sürdürmeyeceği bilgisi ise paylaşılmadı.