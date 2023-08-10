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Kuzey Kore’den savaş kararı! Kim Jong Un haritada göstererek talimat verdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.08.2023
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Kuzey Kore’den savaş kararı! Kim Jong Un haritada göstererek talimat verdi

ABD ve Güney Kore ile ilişkilerin her geçen gün gerildiği Kuzey Kore'den flaş bir adım geldi. Güney Kore'nin geniş çaplı bir operasyona hazırlanmasının ardından alarm durumuna geçilen ülkede Devlet Lideri Kim Jong Un savaş için kurmaylarını topladı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ABD ve Güney Kore'nin büyük çaplı askeri tatbikata hazırlanmasının ardından orduya savaş planlarının kesinleştirilmesi talimatı verdi.

SAVAŞ PLANLARI KESİNLEŞTİRİLDİ

Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim'in başkanlık ettiği Kore İşçi Partisi Askeri Komisyonu toplantısında ordunun savaşa hazırlık durumu ve düşmanlara karşı saldırı planları görüşüldü.

Kim, sınır birliklerinin artırılması, gerçek savaş tatbikatlarının yapılmasıyla yeni stratejiler ve silahların geliştirilmesi görüşmelerinin ardından orduya savaş planlarının kesinleştirilmesi talimatı verirken "önemli askeri tedbirlerin uygulanmasına" ilişkin bir karar imzaladı.

HEDEFTE SEUL VAR

Ordunun nükleer caydırıcılığını artırmak için daha güçlü saldırı silahları edinmesi ve bu silahların ivedilikle konuşlandırılması gerektiğini kaydeden Kim, çeşitli silah ve sistemlerin büyük çaplı üretimlerinin yapılması talimatı verdi.

Öte yandan, KCNA'nın paylaştığı görüntülerde, Kim'in toplantı sırasında Kore Yarımadası haritası üzerinde Güney Kore nüfusunun yarısını barındıran ve ordunun merkezinin bulunduğu başkent Seul ve çevresindeki bazı noktaları işaret ettiği belirtiliyor.

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KARARI

Kim, ayrıca, toplantıda, Pak Su-il'in yerine Genelkurmay Başkanı olarak Ri Yong Gil'i görevlendirdiğini duyurdu. Aynı zamanda, Savunma Bakanı da olan Pak'ın bu görevi sürdürüp sürdürmeyeceği bilgisi ise paylaşılmadı.

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