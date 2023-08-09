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Rusya-Ukrayna savaşındaki İHA detayı! Moskova'ya yapılan saldırı...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.08.2023
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Rusya-Ukrayna savaşındaki İHA detayı! Moskova’ya yapılan saldırı...

Rusya-Ukrayna savaşındaki ateş hattında gerilim bir kez daha tırmandı. Savaşın boyut değiştirdiği son haftalarda Ukrayna stratejik adımlar atarak Rusya tarafına saldırılar gerçekleştirmeye başladı. İki ülke arasındaki savaş bitmek bilmezken, Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente yönelik iki adet silahlı insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, bir yandan yapılan açıklamaların ardından, nükleer savaş tehlikesine karşı da dünya alarma geçmiş durumda.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "lider diplomasisi" yürüterek uzamasına katkı sağladığı Tahıl Girişimi'nin terkardan uzaması için çaba harcarken, dünya Başkan Erdoğan'ın adeta eline bakar bir vaziyette. Tahıl Koridorunun tekrardan uzatılmasına yönelik olarak BM, Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temaslar sürüyor. Bu doğrultuda Ukrayna lideri Volodimir Zelenski Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de yakın zamanda davete icabet edeceği biliniyor.

İHA'LAR SAVAŞIN HER NOKTASINDA!

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, başkente yönelik iki adet silahlı insansız hava aracıyla (İHA) yapılan saldırı girişiminin engellendiğini bildirdi.

Sobyanin, yaptığı yazılı açıklamada, iki adet silahlı İHA ile Moskova'ya saldırı girişiminde bulunulduğunu belirtti.

İki İHA'nın da hava savunma sistemlerince vurularak düşürüldüğünü aktaran Sobyanin, bu hava araçlarından birinin Minsk otobanı, diğerinin ise Domodedovo bölgesinde imha edildiğini duyurdu.

YARALANAN OLMADI

Sobyanin, ilk belirlemelere göre düşen İHA parçaları nedeniyle yaralanan bulunmadığını ve yetkililerin olay yerlerinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Rus yetkililer, Ukrayna'nın Moskova'ya 24, 28, 30 Temmuz, 1 ve 6 Ağustos'ta da İHA ile saldırılar düzenlediğini, ölü veya yaralı bulunmadığını bildirmişti.

Başkan Erdoğan barış için devreye girecek!
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