Dünyanın beklediği haber Rusya'dan geldi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna - Rusya barışı için devreye girmeye hazırlanıyor
Türkiye, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana yoğun bir diplomasi yürütüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğündeki diplomatik girişimler dünya tarafından büyük takdir toplarken, dünyanın beklediği Rus basınından haber geldi. Rus basını barış için Başkan Erdoğan'ın bir kez daha devreye girmeye hazırlandığını yazdı.
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş, 1,5 yıldır dünyanın en önemli gündem maddelerinden olmaya devam ediyor. Bu savaşta Türkiye, attığı adımlarla dünya tarafından yakından takip ediliyor. Savaşın öncesinde Türkiye, Rusya ve Ukrayna'ya arabuluculuk teklif etmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, savaştan bir ay önce, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada "Taraflar arasında arabuluculuk yapabiliriz." dedi. Türkiye'nin bu teklifi, savaş çıktıktan ve gerilim yükseldikten sonra da sıklıkla tekrar edildi.
Batılı devletlerin Rusya'yı karşılarına aldığı bu süreçte, Türkiye hem Rusya hem Ukrayna ile görüşmeler gerçekleştirebilen bir NATO üyesi olmayı başardı. Bu durum başta Fransa olmak üzere birçok Avrupa ülkesi tarafından eleştirildi. Nitekim Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron "Türkiye'nin Rusya ile görüşmeye devam eden tek dünya gücü, tek NATO gücü olmasını kim ister?" diyerek bu durumu itiraf etti. Halbuki Türkiye'nin Rusya ile diyalog kuramadığı bir senaryonun hem Avrupa hem de savaşın tarafları açısından çok daha sorunlu bir gelecek anlamına geldiği bir gerçek.
TÜRKİYE İNSANİ KORİDOR AÇILMASINI SAĞLADI
Savaşın başından bu yana her iki tarafa da ateşkes talebi götüren Türkiye, Mariupol'deki sivillerin tahliye edilebilmesi için insani koridor açılmasını sağladı. 3 Nisan'da, Başkan Erdoğan'ın talebi doğrultusunda Mariupol'de bulunan sivillerin tahliye edilebilmesi için insani koridor açıldığı bildirildi.
ERDOĞAN BİR KEZ DAHA DEVREYE GİRMEYE HAZIRLANIYOR
Ukrayna'nın aylardır beklenen taarruzunun başlaması ve çatışmanın Karadeniz'e de sıçramasının ardından tansiyon zirve yaptı. Rusya'dan gelen haber ise dünyanın gündemine birinci sıradan giriş yaptı.
2022'in Şubat ayında başlayan savaşta iki taraf ile de görüşebilen tek lider olan Erdoğan bir kez daha barış için devreye giriyor.
Rus medyasında yer alan habere göre, Erdoğan, Vladimir Putin ile bu ay yapılması planlanan görüşmelerde Ukrayna barış görüşmelerinin yeniden başlatılmasını teklif edecek.
'Erdoğan, Putin'e Ukrayna konusunda arabuluculuk teklif etmek istiyor' başlığını atan Ria haberini Türkiye'den bir kaynağa dayandırdı.
Söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi;
'Sayın Erdoğan, savaşta kazanan ve barış sürecinde kaybeden olmayacağı tezini yineleyerek, anlaşmazlığın çözümünde arabuluculuk teklif edecek.'
PUTİN'DEN 'BARIŞ' MESAJI
Aynı kaynak Erdoğan'ın iki lider ile samimi güvene dayalı ilişkiye sahip tek lider olarak öne çıktığının altını çizdi. Geçtiğimiz günlerde St. Petersburg'da Afrika zirvesine ev sahipliği yapan Putin barış anlaşması için net ifadeler kullanmıştı. Putin, Afrikalı liderlere Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik barış önerilerine saygı duyduğunu ve dikkatle incelediğini söylemişti.
İŞTE RUSYA'NIN 2 ŞARTI
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rus devlet televizyonuna verdiği bir röportajda Rusya ile Batı arasında müzakere olasılığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu.
Rus bakan, müzakerelerin başarılı olması için Batı'nın kabul etmesi gereken 2 şartı açıklamış, Lavrov, Batı'nın Rusya Federasyonu'nun çıkarlarını ve güvenliğini tam olarak dikkate alması gerektiğini söylemişti.
Lavrov, ikinci olarak, Batı'nın Moskova'ya tansiyonu düşürmeye yardımcı olacak bazı ciddi yaklaşımlar önermesi gerektiğinin altını çizmişti.
Rus bakan, 'Bize bu saygı ilkelerine dayalı gerçekçi önerilerle yaklaşılırsa, her zaman olduğu gibi biz de öyle yaklaşacağız' ifadesini kullanmıştı.
TÜRKİYE'NİN KURDUĞU MÜZAKERE MASALARI
Ukrayna-Rusya Savaşı'nın hemen başlarında, 11-13 Mart 2022 tarihlerinde Antalya Diplomasi Forumu gerçekleştirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye Cumhuriyeti Dışişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun moderatörlüğünde görüşme gerçekleştirdi. Savaşın üçüncü haftasında gerçekleşen bu görüşme, barışa dair adımların öncüsü olarak değerlendirildi. Türkiye'nin bu görüşmede iki tarafa da eşit yaklaşımı sayesinde, bu görüşmeden sonra da Türkiye'nin ev sahipliğinde birçok görüşme gerçekleşti.
29 Mart'ta, Ukrayna ve Rusya'dan gelen müzakere heyetleri, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. İki ülke heyetlerinin İstanbul'da buluşması, Türkiye'ye duyulan güvenin bir göstergesi olarak yorumlandı. Müzakerelerden sonra Ukrayna, Türkiye'nin garantör ülkeler arasında yer almasını istedi. Başkan Erdoğan, "krizin başladığı ilk günden itibaren tırmanmanın önüne geçilmesi amacıyla her düzeyde gayret sarf ettik. Her iki tarafın da hakkını, hukukunu koruyan adil bir tutum sergiledik" açıklamasında bulundu.
Başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere birçok Batı ülkesi, savaş çıkmadan önce Rusya'ya yönelik baskılarda bulunmuştu. Savaşın çıkmasıyla birlikte bu baskılar, çeşitli yaptırımlara dönüştü. Avrupa'da Rus yazarlardan Rus sporculara kadar birçok kurum ve kişiye yaptırımlar uygulanmaya başladı. Bu süreçte Türkiye ise Rusya'ya yönelik radikal kararlardan kaçınırken aynı zamanda da Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü net bir şekilde vurguladı. Bu durum savaşan iki ülke arasında Türkiye'nin diplomatik temas kurabilme kabiliyetini büyük oranda arttırdı.
Savaşın ilk günlerinden itibaren, Zaporijya Nükleer Santrali'ne gerçekleşebilecek bir saldırının felaket senaryoları konuşuldu. Rusya'nın bu nükleer tesisi ele geçirmesinin ardından, tesis çevresinde çok sayıda çatışma yaşanmaya başladı. Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle Başkan Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili arabuluculuk teklif etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile yaptığı görüşmelerde, Türkiye'nin nükleer santral konusunda kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.
Başkan Erdoğan, her iki ülke liderleriyle en sık görüşen liderlerin başında yer aldı. Tüm görüşmelerde ana gündem, barış için gerekli hangi adımların atılabileceğiydi. 2022 yılı boyunca Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile sıklıkla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
ESİR TAKASI KONUSUNDA TÜRKİYE KAYITSIZ KALMADI
Savaş sürecinde bir başka önemli sorun olan esir takası konusunda da Türkiye kayıtsız kalmadı. Başkan Erdoğan'ın savaşan iki ülke lideriyle görüşmeleri sonucunda 22 Eylül'de esir takası gerçekleşti. Rusya ile Ukrayna arasında 200 savaş esiri takası yapıldı.
14 Kasım'da, savaşın devam ettiği sırada ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Bill Burns ile Rus Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ev sahipliğinde Ankara'da bir araya geldi. Gerçekleşen özel görüşmede, nükleer silahların kullanılmasının riskleri başta olmak üzere birçok konu görüşüldü.
11 Ocak'ta Rusya ve Ukrayna ombudsmanları, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da görüşme gerçekleştirdi. Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç'un dahil olduğu görüşmeye Ukrayna Ombudsmanı Dmytro Lubinets ve Rusya İnsan Hakları Yüksek Komiseri Tatiana Moskalkova katıldı. Yapılan görüşmede insani sorunların çözümü, esir değişimi, yaralıların durumu, kayıp kişiler gibi önemli konular konuşuldu.
Ukrayna-Rusya Savaşı'nın hemen başlarında, 11-13 Mart 2022 tarihlerinde Antalya Diplomasi Forumu gerçekleştirildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye Cumhuriyeti Dışişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun moderatörlüğünde görüşme gerçekleştirdi.
TÜRKİYE'NİN İNSANİ YARDIM ELİ
Savaşın başından bu yana her iki tarafa da ateşkes talebi götüren Türkiye, Mariupol'deki sivillerin tahliye edilebilmesi için insani koridor açılmasını sağladı. 3 Nisan'da, Başkan Erdoğan'ın talebi doğrultusunda Mariupol'de bulunan sivillerin tahliye edilebilmesi için insani koridor açıldığı bildirildi. Açılan insani koridordan hem Ukraynalı siviller hem de Ukrayna'da bulunan yabancı kişiler güvenli bölgelere ve ülkelere gitti.
TAHIL KORİDORU OLUŞTURULDU
Bu süreçte Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin girişimiyle Tahıl Koridoru oluşturuldu. Savaş sırasında Karadeniz'e yerleştirilen mayınlar nedeniyle Ukrayna'da tutulan tahıl ürünlerinin güvenli şekilde taşınabilmesi oldukça zordu. BM Genel Sektereri Antonio Guterres, Başkan Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik "İstanbul önemli sorunları çözmek için sağduyulu diplomasinin vazgeçilmez merkezi haline geldi. Başkan Erdoğan'a kararlılığı için şükranlarımı sunuyorum." şeklinde övgü dolu sözlerde bulundu.
2 Kasım'da Rusya'nın anlaşmadan geri çekilmesi ile askıya alınan Tahıl Koridoru, Başkan Erdoğan'ın girişimleri ile 17 Kasım'da 120 gün süreyle yeniden uzatıldı. 5 Ocak 2023 itibarıyla Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin açıklamasına göre, 694 gemi tahıl koridorundan geçti ve bu gemilerde 19,3 milyon ton tahıl ve gıda taşındı.
UKRAYNA ALTYAPISININ İNŞASI İÇİN ANLAŞMA İMZALANDI
18 Ağustos'ta Erdoğan, Guterres ve Zelensky arasında "harap olan Ukrayna altyapısının inşası için" anlaşma imzalandı. Türkiye ile Ukrayna arasında yapılan anlaşmaya göre, Ukrayna'nın tahrip olan altyapısının yeniden inşası konusunda bir Görev Gücü oluşturulması kararlaştırıldı. Bu Görev Gücü'nün, Rus ordusu tarafından harap edilen Ukrayna altyapısının yeniden inşasını organize etmesi planlandı.
YETİM ÇOCUKLAR VE BAKICILARI MİSAFİR EDİLDİ
2 Ekim'de, Emine Erdoğan ve Olena Zelenska arasında gerçekleşen görüşmede Ukrayna'daki yetimhanelerde kalan çocuklar ve bakıcılarının güvenli bir şekilde Türkiye'ye getirilmesi konusunda mutabık kalındı. Odesa Soneçko Çocuk Evi'nden getirilen yetim çocuklar ve bakıcıları Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı merkezlerde misafir edildi.
84 AHISKA TÜRKÜ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ!
18 Kasım'da Dışişleri Bakanlığının girişimleri neticesinde 84 Ahıska Türkü, Türkiye'ye getirildi. Savaşın yaşandığı Herson şehrinde yaşayan Ahıska Türkleri, Rusya ve ardından da Gürcistan üzerinden Türkiye'ye geldi. Herson'dan yola çıkan 84 kişilik Ahıska Türkü ekibine, yolda 4 Ahıska Türkü daha katıldı ve toplam 84 Ahıska Türkü'ne, Türkiye tarafından kucak açıldı.
BAŞKAN ERDOĞAN NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NE ADAY GÖSTERİLDİ
Başkan Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başından beri arabuluculuğu ve barış çağrılarıyla küresel çapta büyük bir takdir topladı. Başkan Erdoğan, barış çabaları dolayısıyla birçok ülke tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, yaptığı açıklamada Türkiye ile birlikte toplam 11 ülkenin Başkan Erdoğan'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini dile getirdi. Bu ülkeler; Pakistan, Endonezya, Macaristan, Japonya, Bangladeş, Cezayir, Umman, Mali, Gabon ve Nijer olarak açıklandı. Bu anlamda, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın birinci yılında, Türkiye'nin denge siyasetinin ve aktif arabuluculuk rolünün savaşın sona ermesi için olası çözüm kanallarını açık tuttuğu söylenebilir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversiteler ne zaman, hangi ayda başlayacak? Güz dönemi tarihi...
- Galatasaray’ın rakibi kim oldu? Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın rakibi hangi takım? ⚽Play-off maç tarihleri 2023!
- 2023 UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe’nin rakibi kim oldu?
- Fenerbahçe'de sağ kanat için yeni atak! Tadic ayarında yeni isim yolda! Bu isim diğerlerini unutturur...
- Dün gece İstanbul'a meteor mu düştü? Meteor düşünce ne olur? Işık patlaması nerede görüldü?
- EPT'lilere erken emeklilik müjdesi geldi! Başlangıç tarihi 5 yıl geriye çekilecek! Prim günü eksik olan 4A-4C-4C'liler...
- EYT sonrası yeni kilit açıldı! 1999-2000-2008 öncesi arası sonrası erken emeklilik tablosu çıktı! 10 yıl primle emeklilik...
- Dünyanın en iyi 10 piyade tüfeği! Listede Türk silahı da var! İşte isimleri ve özellikleri...
- AÖL online sınavları ne zaman bitecek, belli oldu mu? Açık lise 3. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanır?
- Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Listeye 3 Türk de girdi! İşte 2022 yılının dünyanın en güzel kadınları listesi
- 1 ayda 17 kilo verdiren Açelya Akkoyun diyeti! Bu yöntemle eridikçe eridi! İşte kilo verme sırrı...
- 82. İL HANGİSİ OLACAK? İl olmaya aday ilçeler listesi açıklandı! En yakın ilçe ilk sıraya girdi!