Dünyanın beklediği haber Rusya’dan geldi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna - Rusya barışı için devreye girmeye hazırlanıyor

Başta Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere olmak üzere birçok Batı ülkesi, savaş çıkmadan önce Rusya'ya yönelik baskılarda bulunmuştu. Savaşın çıkmasıyla birlikte bu baskılar, çeşitli yaptırımlara dönüştü. Avrupa'da Rus yazarlardan Rus sporculara kadar birçok kurum ve kişiye yaptırımlar uygulanmaya başladı. Bu süreçte Türkiye ise Rusya'ya yönelik radikal kararlardan kaçınırken aynı zamanda da Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü net bir şekilde vurguladı. Bu durum savaşan iki ülke arasında Türkiye'nin diplomatik temas kurabilme kabiliyetini büyük oranda arttırdı.

Savaşın ilk günlerinden itibaren, Zaporijya Nükleer Santrali'ne gerçekleşebilecek bir saldırının felaket senaryoları konuşuldu. Rusya'nın bu nükleer tesisi ele geçirmesinin ardından, tesis çevresinde çok sayıda çatışma yaşanmaya başladı. Yaşanan bu gelişmeler nedeniyle Başkan Erdoğan, Zaporijya Nükleer Santrali'yle ilgili arabuluculuk teklif etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'le ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile yaptığı görüşmelerde, Türkiye'nin nükleer santral konusunda kolaylaştırıcılık ve arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduklarını ifade etti.

Başkan Erdoğan, her iki ülke liderleriyle en sık görüşen liderlerin başında yer aldı. Tüm görüşmelerde ana gündem, barış için gerekli hangi adımların atılabileceğiydi. 2022 yılı boyunca Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky ile sıklıkla telefon görüşmesi gerçekleştirdi.