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THY Nijer'deki Türk vatandaşlarını özel uçuşla Türkiye'ye getiriyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
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THY Nijer’deki Türk vatandaşlarını özel uçuşla Türkiye’ye getiriyor

TÜRK Hava Yolları(THY), askeri darbe yönetimi tarafından hava sahası kapatılan Nijer'de bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesini özel izinle gerçekleşen bir uçuşla Türkiye'ye getiriyor.

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