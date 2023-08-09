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İtalya'da göçmen faciası! Sığınmacı teknesi battı onlarca ölü var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.08.2023 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023
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İtalya’da göçmen faciası! Sığınmacı teknesi battı onlarca ölü var

Son dakika haberine göre İtalya açıklarında bir sığınmacı teknesinin batması sonucu 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. IOM verilerine göre, 2014'ten bu yana Libya ve Tunus'tan İtalya'ya geçmeye çalışırken 14 bini aşkın kişi öldü ya da denizde kayboldu.

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