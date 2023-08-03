Dünya Başkan Erdoğan-Putin görüşmesini konuşuyor! “Kilit oyuncu Erdoğan! Putin yardım istedi”
Dünya dün gerçekleşen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki tarihi görüşmeyi konuşuyor. Rusya-Ukrayna çatışması nedeniyle sekteye uğrayan tahıl koridorunun yeniden işlevine dönmesi için yoğun diplomasi yürüten Başkan Erdoğan’ın attığı adımlar büyük takdir topluyor. Dünya basınında tarafsız bir şekilde manşetleri süsleyen başlıklar peş peşe geldi. Pek çok gazete bu gelişmeyi manşetine taşırken, Al Jazeera Putin'in Erdoğan'dan yardım istediğini yazdı. Fransız ajans AFP, Başkan Erdoğan'ın güçlü etkisine atıfta bulunarak “Kilit oyuncu Erdoğan” ifadelerine yer verdi. Diğer yandan Arap basını da bu görüşmeyi manşetlerine taşıdı. Al Jazeera ise “Rus lider Putin Erdoğan'dan yardım istediği” başlığına yer verdi.
Rusya-Ukrayna savaşı ile gerilen Karadeniz'de sular iyice ısındı. Avrupa ve Batı'nın kışkırtıcı adımları ile gerilen ortam tüm dünyanın besin kaynağı olan tahılı da vurdu.
Başkan Erdoğan'ın yoğun çabaları ile uzun süredir ayakta duran tahıl koridoru anlaşmasında İstanbul görüşmelerin merkezi olmuştu.
Son dönemde tahıl anlaşmasında bir duraklama dönemi yaşanmıştı.
Bir kez daha burada kilit rolü Başkan Erdoğan üstlendi ve dün Rus lider Putin ile telefonda bir zirve gerçekleştirdi.
SAVAŞ ORTAMI İŞLERİ BOZDU! İŞTE YAŞANAN SÜREÇ...
Putin'in talimatı ile geçtiğimiz yılın Şubat ayında başlayan savaş Ukrayna'nın doğu bölgelerinde sürüyor.
Bir süredir Ukrayna ordusunun taarruzuna karşı savunma pozisyonuna geçen Rusya'dan gelen haber ise dünyanın bir numaralı gündemi olmaya devam ediyor.
Moskova, Ukrayna tarım ürünlerinin dünya piyasalarına ulaşmasını sağlayan tahıl anlaşmasını uzatmayacağını dünyaya ilan etti.
Bu karar ile Dünya çapında milyonlarca kişinin hayati öneme sahip tahıla erişimi riske girerken anlaşma için Türkiye bir kez daha devrede.
BAŞKAN ERDOĞAN KRİZE BİR KEZ DAHA EL ATTI
Başkent Moskova'nın tahıl koridoru anlaşmasından ayrılmasının beri Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması beklenen kritik telefon görüşmesi gerçekleşti.
Görüşme ve sonrasında gelen açıklamaları uluslararası haber ajanları 'acil' kodu ile abonelerine servis ederken pek çok yayın organı gelişmeleri manşetine taşıdı.
DÜNYA BASININDAN BAŞKAN ERDOĞAN'IN DURUŞUNA ÖVGÜ
'Erdoğan, Putin'i Ukrayna'daki gerilimi tırmandırmamaya çağırdı' başlığını kullanan Agence France-Presse (AFP) Erdoğan'ın süreçteki önemine dikkat çekti ve 'Erdoğan, Ukrayna'nın tahıl sevkiyatlarının Karadeniz'den güvenli bir şekilde geçişine izin veren, artık çökmüş olan anlaşmada kilit bir oyuncuydu' dedi.
"PUTİN ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ"
Katar merkezli Al Jazeera Putin'in Afrika'ya tahıl ihraç etmek için Erdoğan'dan yardım istediğini yazdı.
Haberde 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya'nın tahıllarını gıda kıtlığı yaşayan Afrika ülkelerine ihraç etmesine yardım etmesini istedi' ifadesine yer verildi.
TAHIL ANLAŞMASI SÜRECİ! NE KADAR ÜRÜN TAŞINDI?
İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022'de, ardından 19 Mart 2023'te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı'ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.
Putin'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını aktaran ABD merkezli CNBC son dönemde bunun Rus lider için ne kadar nadir bir hamle olduğunu hatırlattı ve ' Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlarından aranan Putin, bu yıl yurt dışına resmi bir ziyarette bulunmadı' dedi.
"PUTİN TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEYİ KABUL ETTİ"
Yunan Proto Thema gazetesi Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının gıda güvenliği açısından önemine vurgu yaptığını belirtti ve 'Putin Türkiye'yi ziyaret etmeyi kabul etti' dedi.
BAŞKAN ERDOĞAN2DAN "GERİLİMDEN KAÇININ" UYARISI
Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna ile Karadeniz ihtilafında herhangi bir tırmanıştan kaçınma çağrısında bulundu" dedi.
Al Arabiya "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'i gerilimi tırmandıracak adımlar atmamaya çağırdı" başlığını attı.
Ethnos 'Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile telefon görüşmesinde Karadeniz anlaşmasını yeniden tesis etmek için diplomatik alanda çalışmaya devam edeceğini söylerken, gerginlikten kaçınmasını istedi' dedi.
Berliner Zeitung Putin'in Türkiye'yi ziyaret edeceğinin resmiyet kazandığını yazdı. Alman gazete 'Erdoğan, Putin'e Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni yeniden başlatma çabalarını şiddetle sürdüreceğini açıkça belirtti.
"RUSYA YARDIM İSTEDİ"
Wion ise "Rusya, Erdoğan'dan Afrika'ya tahıl ihracatına yardım etmesini istedi" başlığını attı.
"ERDOĞAN PUTİN'İ DAVET ETTİ"
Bölgedeki gelişmeleri canlı bloğu üzerinden okurlarına aktaran Tagesschau "Erdoğan, Putin'i toplantıya davet etti" başlığını attı.
The New Arab "Erdoğan, Putin görüşmesinde tahıl anlaşmasının önemini vurguladı" dedi.
Hidustan Times "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'nın Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı için hayati önem taşıyan tesisleri vurmasının ardından Çarşamba günü Rus mevkidaşı Vladimir Putin'e gerilimi daha fazla tırmandırmamaya çağırdı" ifadelerine yer verdi.
Putin'in Türkiye'ye geleceğini belirten Al Monitor "Türk lider Erdoğan, Putin'i tahıl anlaşmasına geri getirmek için diplomasiye devam edeceğini söylüyor" dedi.
Çin merkezli Xinhua ise haberinde "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile Çarşamba günü yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova'nın çıkarları güvence altına alınırsa Karadeniz tahıl anlaşmasına geri döneceğini söyledi." cümlesine yer verdi.
TAHIL DENETİMLERİ
Tahıl Koridoru anlaşması, Türkiye ve BM arabuluculuğunda 27 Temmuz 2022'de imzalanmıştı.
Anlaşma gereği Ukrayna'nın Odessa, Çernomorsk ve Yuzhne limanlarından gelen ürünler İstanbul Boğazı'nda; BM, Türkiye, Rusya ve Ukrayna'dan heyetlerin bizzat gemiye çıkarak yaptığı denetimlere tabi tutuluyordu.
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