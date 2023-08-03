Dünya Başkan Erdoğan-Putin görüşmesini konuşuyor! “Kilit oyuncu Erdoğan! Putin yardım istedi”

Haberde 'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'dan Rusya'nın tahıllarını gıda kıtlığı yaşayan Afrika ülkelerine ihraç etmesine yardım etmesini istedi' ifadesine yer verildi.

TAHIL ANLAŞMASI SÜRECİ! NE KADAR ÜRÜN TAŞINDI?

İlk başta 120 gün süreyle yapılan anlaşma önce 19 Kasım 2022'de, ardından 19 Mart 2023'te uzatılmıştı. İlk imzanın atılmasından beri geçen 355 günde 1004 gemi toplam 1144 sefer yaptı. İstanbul Boğazı'ndan 32.8 milyon ton tahıl taşındı.

Putin'in Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirmeyi planladığını aktaran ABD merkezli CNBC son dönemde bunun Rus lider için ne kadar nadir bir hamle olduğunu hatırlattı ve ' Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçlarından aranan Putin, bu yıl yurt dışına resmi bir ziyarette bulunmadı' dedi.