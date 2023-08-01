Ukrayna’dan Rusya’nın başkenti Moskova’ya yeni İHA saldırısı

Sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde bir İHA'nın Moskova'da gökdelenlerin yer aldığı Moskova-City bölgesine düşmesi nedeniyle patlama olduğu görüldü.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, ulusal ve uluslararası şirketlerin yönetim merkezi olan ve "Moskova-City" olarak adlandırılan Moskova Uluslararası İş Merkezi'nde yüksek katlı binalar bulunuyor.