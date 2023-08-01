Ukrayna'dan Rusya'nın başkenti Moskova'ya yeni İHA saldırısı
Rusya-Ukrayna savaşındaki ateş hattında gerilim bir kez daha tırmandı. Savaşın boyut değiştirdiği son 1 haftada Ukrayna stratejik adımlar atarak Rusya tarafına saldırılar gerçekleştirmeye başladı. Bu kez hedef başkent Moskova'ydı. Ukrayna'ya ait İHA'lar Moskova ve Moskova Bölgesi’ne insansız hava araçlarıyla yeni saldırı düzenledi. Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy çarpıcı bir açıklama yaparak “Savaş Rusya topraklarına geri dönüyor” demişti. İşte haberin detayları…
Rus Savunma Bakanlığından yapılan yeni açıklamada, Moskova ve Moskova Bölgesi'ne gece İHA'larla saldırı yapıldığı belirtilerek, "1 Ağustos gecesi, Kiev rejiminin Moskova şehrine ve Moskova Bölgesi'ne İHA'larla düzenlediği terör saldırısı engellendi." denildi.
SALDIRI YAPILAN BÖLGELER
Moskova Bölgesi'ne bağlı Odintsovo ve Naro-Fominsk ilçeleri üzerinde 2 Ukrayna İHA'sının Rus hava savunma sistemleri tarafından vurulduğu aktarılan açıklamada, bir İHA'nın da elektronik harp sistemiyle etkisiz hale getirildiği, kontrolünü kaybeden İHA'nın Moskova-City bölgesine düştüğü bildirildi.
RUS SAVUNMA SİSTEMLERİ DEVREDE
Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, birkaç İHA'nın Moskova'ya uçarken hava savunma sistemlerince vurulduğunu kaydederek, "Bir tanesi, geçen seferki gibi, aynı gökdelene uçtu, 21. katın cephesi hasar gördü. 150 metrekarelik cam kırıldı. Zarar gören yok. Acil Durum Servisi olay yerinde çalışıyor." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde bir İHA'nın Moskova'da gökdelenlerin yer aldığı Moskova-City bölgesine düşmesi nedeniyle patlama olduğu görüldü.
Rusya'nın başkenti Moskova'da, ulusal ve uluslararası şirketlerin yönetim merkezi olan ve "Moskova-City" olarak adlandırılan Moskova Uluslararası İş Merkezi'nde yüksek katlı binalar bulunuyor.
DAHA ÖNCE DE HEDEF ALINDI
24 ve 28 Temmuz'da Ukrayna'nın Moskova'ya İHA'larla saldırılar düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.
30 Temmuz'da da Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Moskova ve Moskova Bölgesi'ne İHA'larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurmuştu. Engellenen İHA'lardan biri Moskova-City bölgesindeki bir gökdelene çarpmış, binada hasar meydana gelmişti.
ZELENSKİY DUYURMUŞTU
Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy çarpıcı bir açıklama yaparak "Savaş Rusya topraklarına geri dönüyor" demişti.
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