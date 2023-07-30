Eski ABD Başkanı Donald Trump’tan Joe Biden’a ağır küfür!

BİDEN'A ARGO KÜFÜR

Trump, göç politikası ve sınır korumasından bahsettiği sırada Biden'ı işaret ederek, "İşinde çok iyi olmayan birine sahibiz. Hiçbir zaman iyi olmadı." dedi.

77 yaşındaki Cumhuriyetçi siyasetçi, konuşmasının devamında, "Aptal bir o... çocuğu olan bir herifimiz var." ifadesini kullandı.