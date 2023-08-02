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Türkiye Yunanistan tarafından geri itilen 80 düzensiz göçmen kurtardı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.08.2023
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Türkiye Yunanistan tarafından geri itilen 80 düzensiz göçmen kurtardı

Ege'de göçmenlere yönelik Yunan zulmü devam ediyor. Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 80 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Kuzey Ege'de Ayvacık açıklarında 2 lastik botta düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.

Bölgeye yönlendirilen "TCSG-6" botu, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen Afgan uyruklu düzensiz göçmenleri kurtardı.

Kıyıya getirilen 80 kişi, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezine sevk edildi.

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