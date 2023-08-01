01 Ağustos 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri ABD'de gündem Twitter! Şikayet patlaması yaşandı

ABD'de gündem Twitter! Şikayet patlaması yaşandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.08.2023
ABONE OL
ABD’de gündem Twitter! Şikayet patlaması yaşandı

Twitter'ın San Francisco'daki genel merkez binasının üzerindeki dev, parlak X logosu bölge sakinlerinin şikayetiyle kaldırıldı. San Francisco şehir yönetimi, daha önce de Twitter'a "verilen tabela iznini ihlal" gerekçesiyle soruşturma açmıştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA