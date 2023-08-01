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Nükleer savaş tehlikesi: dünya alarmda! Moskova saldırısı sonrası olası senaryolar A Haber'de yorumlandı

DÜNYA ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 01.08.2023
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Nükleer savaş tehlikesi: dünya alarmda! Moskova saldırısı sonrası olası senaryolar A Haber’de yorumlandı

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, nükleer savaş tehlikesine karşı dünya alarma geçmiş durumda. Türkiye'nin arabuluculuk rolü ve ilkeli tutumuyla dünyaya örnek olurken, taraftar arasında ateşkesin sağlanması için yoğun çalışmalar yürütülüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gerek Tahıl koridorundaki rolü gerekse ateşkes için yürüttüğü çalışmalar dünyada büyük yankı uyandırıyor. Rusya ve Ukrayna savaşındaki son durumu ve Rusya'nın NATO ile ikili ilişkileri A Haber'de değerlendirildi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda üstlendiği arabuluculuk rolü ve ilkeli tutumuyla dünyaya örnek olan Türkiye taraflar arasında bir an önce ateşkesin sağlanması için telkinlerini sürdürüyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "lider diplomasisi" yürüterek uzamasına katkı sağladığı Tahıl Girişimi'nin terkardan uzaması için çaba harcarken, dünya Başkan Erdoğan'ın adeta eline bakar bir vaziyette. Tahıl Koridorunun tekrardan uzatılmasına yönelik olarak BM, Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temaslar sürüyor. Bu doğrultuda Ukrayna lideri Volodimir Zelenski Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de yakın zamanda davete icabet edeceği biliniyor.

"RUSYA KARŞILIK VERİP NÜKLEER SİLAH KULLANACAKTIR"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Çaşın, A Haber'de Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO meselelerine yönelik yorumlarda bulundu. Çaşın, "Rusya'ya karşı herhangi bir şekilde saldırı olursa Rusya önce buna karşılık verecek ve gerektiğinde nükleer silah kullanacaktır.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev ve Rusya Devlet Başkanı Putin'de bunları ifade ettiler ve durum bir blöf değil.

RUSYA İLK MESAJI G7 ZİRVESİNDE VERDİ

Rusya ilk mesajı geçen G7 zirvesinde verdi. Rusya'dan atılan füze Polonya'ya düştü ve 2-3 tane sivil vatandaş öldü. Bu Polonya'ya verilmiş bir mesajdı. Hemen arkasından Putin'den bir açıklama geldi. Putin, "Size Batı Polonya'yı Stalin'in hediye ettiğini unutmayın" dedi. Eğer siz 'Polonya olarak Belarus'a saldırmaya kalkarsanız, onu savunuruz' dedi.

"SAVAŞTA EN DOĞRU YOLU TÜRKİYE TUTUYOR"

Bu savaşta en doğru yolu ise Türkiye tutuyor. Çünkü, dünyanın en büyük nükleer silahlarına sahip Rusya'yı bu kadar sıkıştırmanın yanlış olduğunu ve NATO'nun bu kadar ileri gitmesinin NATO'nun çıkarlarına aykırı olduğunu Başkan Erdoğan ifade ediyor. En doğru yol ateşkes ve herkesin şu an olduğu yerde kalması görünüyor.

"HEM DENİZİ HEM HAVAYI YIRTABİLİR"

Rusya'nın yeni füzeleri ve taktik nükleer bombaları, hem denizi hem de havayı yırtabilecek silah sistemleri. 2. Dünya Savaşı'nın en önemli devlet adamlarından bir tanesi Winston Churchill, "Rusya bir bilmecedir, üzerine fazla gitmeyin" diyor. Rusya'nın fazla üstüne gidersen, ne yapacağı belli olmaz." ifadelerini kullandı.

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