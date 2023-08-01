Nükleer savaş tehlikesi: dünya alarmda! Moskova saldırısı sonrası olası senaryolar A Haber’de yorumlandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "lider diplomasisi" yürüterek uzamasına katkı sağladığı Tahıl Girişimi'nin terkardan uzaması için çaba harcarken, dünya Başkan Erdoğan'ın adeta eline bakar bir vaziyette. Tahıl Koridorunun tekrardan uzatılmasına yönelik olarak BM, Rusya ve Ukrayna yetkilileri ile temaslar sürüyor. Bu doğrultuda Ukrayna lideri Volodimir Zelenski Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelirken, Rusya Devlet Başkanı Putin'in de yakın zamanda davete icabet edeceği biliniyor.

"RUSYA KARŞILIK VERİP NÜKLEER SİLAH KULLANACAKTIR"

Güvenlik Politikaları Uzmanı Profesör Doktor Mesut Hakkı Çaşın, A Haber'de Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO meselelerine yönelik yorumlarda bulundu. Çaşın, "Rusya'ya karşı herhangi bir şekilde saldırı olursa Rusya önce buna karşılık verecek ve gerektiğinde nükleer silah kullanacaktır.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev ve Rusya Devlet Başkanı Putin'de bunları ifade ettiler ve durum bir blöf değil.