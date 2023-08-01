Nijerya’da terör saldırısı: 11 sivil hayatını kaybetti

11 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.