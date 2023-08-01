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Nijerya'da terör saldırısı: 11 sivil hayatını kaybetti

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 01.08.2023
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Nijerya’da terör saldırısı: 11 sivil hayatını kaybetti

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütü Boko Haram'ın düzenlediği silahlı saldırıda 11 sivil yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Boko Haram üyeleri Borno eyaletine bağlı Kawuri köyündeki bir tarlada çalışan kişilere silahlı saldırı düzenledi.

11 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda 11 sivil hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

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