Putin'in "Türkiye projesi" dünyada yankı buldu! Rus lider duyurdu: Plan hala masada

Haberde "Başkan Vladimir Putin'e göre, Türkiye'de bir gaz merkezi oluşturma fikri hala masada ve ancak kurulursa, büyük hacimli Rus gazını depolamak için fiziksel bir tesis yerine elektronik bir ticaret platformu olacak" denildi.

France 24 "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Türkiye'de önerilen bir Rus gaz merkezinin hala gündemde olduğunu söyledi" dedi.

Çok sayıda Avrupa ülkesi, Ukrayna savaşı ve yaptırımlar nedeniyle Rusya'dan doğal gaz ithalatını durdururken, Avrupa'da kışın beklentinin aksine sert geçmemesi büyük bir enerji krizinin yaşanmasının önüne geçmişti.