Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "Türkiye doğal gaz merkezi" açıklaması
Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, “Türkiye’nin gaz merkezi olması konusu hale gündemde. Türkiye'de gaz satışı için elektronik platform kurmak istiyoruz." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Türkiye'nin gaz merkezi olması konusu hale gündemde." açıklamasını yaptı.
Putin "Türkiye'de gaz satışı için elektronik platform kurmak istiyoruz. Orda gaz depolamak istemiyoruz." mesajını verdi.
Putin daha önceki açıklamasında ise "Türkiye'nin doğalgaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğalgaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir. Avrupalı tüketiciler için doğalgaz fiyatı büyük oranda Türkiye'deki merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca. Şimdi de kendi elleriyle yaptıkları için bizi suçlu göstermeye çalışıyorlar." ifadelerine yer vermişti.
PUTİN NE ZAMAN TÜRKİYE'YE GELECEK?
Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov son yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye ziyareti konusunda, "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık." dedi.
Uşakov, Putin'in, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Putin'in Türkiye'yi ağustosta ziyaret edebileceğinden ve diğer seçeneklerden de bahsedildiğini hatırlatan Uşakov, ancak henüz bu hususta çalışmalara başlamadıklarını dile getirdi.
Putin'in, Başkan Erdoğan'ın cumhurbaşkanı seçimlerindeki zaferinden hemen sonra Türkiye'ye gelme sözü verdiğini kaydeden Uşakov, "Hem Türk hem de Rus tarafının Putin'in Türkiye ziyareti için planları olduğunu doğrulayabilirim ancak henüz belirli tarih ve süre üzerinde anlaşmadık." ifadesini kullandı.
Gazetecilerin iki lider arasındaki temaslarda tahıl anlaşması konusunun gündemde olup olmayacağını sorması üzerine Uşakov, gerek telefonla gerek yüz yüze görüşmede her iki liderin bu hususu ele alacak olmasının "doğal" olduğunu sözlerine ekledi.
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