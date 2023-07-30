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Kanada'da korkunç olay! Yolcu uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.07.2023
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Kanada’da korkunç olay! Yolcu uçağı düştü: 6 kişi hayatını kaybetti

Kanada'da Calgary şehrinin batısındaki dağlık bölgede tek motorlu yolcu uçağının düşmesi sonucu 6 kişi hayatını kaybetti. Kanada Ulaştırma Güvenliği Kurulu'nun, kazayla ilgili soruşturma yürüttüğü açıklandı.

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