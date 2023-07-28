Son dakika: Rusya'nın Taganrog kentinde patlama meydana geldi
Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog şehrine roket düştüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Rus basınındaki haberlerde de yaralı sayısının 10'dan fazla olduğu açıklandı.
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