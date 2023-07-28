28 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: Rusya'nın Taganrog kentinde patlama meydana geldi

Son dakika: Rusya'nın Taganrog kentinde patlama meydana geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.07.2023 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023
ABONE OL
Son dakika: Rusya’nın Taganrog kentinde patlama meydana geldi

Rusya'nın Rostov bölgesindeki Taganrog şehrine roket düştüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi. Rus basınındaki haberlerde de yaralı sayısının 10'dan fazla olduğu açıklandı.

Ukrayna sınırındaki Rostov'un Bölge Valisi Vasiliy Golubev, yazılı açıklamasında, Taganrog şehir merkezine bir roketin düştüğünü ve patlama olduğunu belirtti.

Patlamada ölen kimsenin olmadığını aktaran Golubev, 10 kişinin yaralandığını ifade etti.

Golubev, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Rus basınındaki haberlerde de yaralı sayısının 10'dan fazla olduğu belirtiliyor.

Putin ve Wagner lideri Prigojin aynı ortamda!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA