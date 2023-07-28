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Akıllara durgunluk veren olay: ABD'de 5 yaşındaki çocuk kardeş katili oldu! Kanında uyuşturucu çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.07.2023
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Akıllara durgunluk veren olay: ABD’de 5 yaşındaki çocuk kardeş katili oldu! Kanında uyuşturucu çıktı

ABD'de kan donduran bir olay yaşandı. Erkek kardeşine ölümcül bir şekilde vuran beş yaşındaki bir erkek çocuğunun kokain testinin pozitif çıktığı, bebeğin ise kanında esrara rastlandığı açıklandı.

Savcılar, 16 aylık Isiah Johnson'ın, erkek kardeşinin ateşlediği silahla hayatını kaybettiğini açıkladı.

Isiah'ın kanında esrar olduğu ve erkek kardeşinin kokain testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Olaydan sonra polis, apartmanda 93 adet fentanil hapı, esrar ve uyuşturucu üretiminde kullanılan araç gereç bulduğunu da sözlerine ekledi.

Savcılar, Lafayette'in ebeveynleri Deonta Jermaine Johnson (27) ve Shatia Tiara Welch (24) hakkında ihmal ve uyuşturucu suçlamasında bulundu.

Welch polise silahın kendisine ait olduğunu ama genellikle yatağının altındaki bir kutuda kilitli tuttuğunu söyledi.

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