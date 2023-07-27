ABD'den bir ilk! Ukrayna'ya "Hornet" gönderecek | Black Hornet özellikleri ne?
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ukrayna'ya hava savunma sistemleri mühimmatı ve ağır silahlar içeren 400 milyon dolarlık ilave askeri yardım paketi açıkladı. Pakette dikkat çeken önemli bir detay ise ABD'nin Ukrayna'ya ilk kez "Hornet" insansız hava araçları göndermesi oldu. Peki Black Hornet'in özellikleri ne? İşte detaylar…
Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya 400 milyon dolarlık yeni bir askeri yardım yapılacağı ve paket kapsamında Ukrayna'ya ilk kez "Hornet" insansız hava araçlarının gönderileceği belirtildi.
YARDIM PAKETİNDE NELER VAR?
Açıklamada, ilave askeri yardımların ayrıca hava savunma mühimmatları, toplar ve cephaneler, zırhlı araçlar ve zırh delici silahları içerdiği kaydedildi.
ABD'nin, Ukrayna'ya savaşta acil ihtiyaçları ve daha uzun vadeli güvenlik yardımlarını temin etmek için müttefik ve ortaklarıyla çalışmaya devam edeceği vurgulandı.
"KRİTİK ÖNEME SAHİP" VURGUSU
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı açıklamada, paketin Savunma Bakanlığı envanterinde bulunan "kritik öneme sahip askeri yardımı" içerdiğini ifade etti.
ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Ukrayna'ya 41 milyar dolardan fazla askeri yardım sağladı.
Pentagon, en son 19 Temmuz'da Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını desteklemek için 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurmuştu.
BLACK HORNET'İN ÖZELLİKLERİ NE?
Black Hornet Nano'lar sadece 17-18 gram ağırlığında birer mikro İHA'lardır.
Askerler tarafından taşınabilir ve üç ayrı yerleşik kamera kullanarak çevredeki ortamın yüksek çözünürlüklü görüntülerini ve videolarını sağlamak için konuşlandırılabilirler.
Küçük bir helikoptere benzeyen İHA'lar yaklaşık 100 milimetre uzunluğunda ve 25 milimetre genişliğinde olup ana rotor kanadının çapı yaklaşık 120 milimetredir.
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