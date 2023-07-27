ABD'den bir ilk! Ukrayna'ya "Hornet" gönderecek | Black Hornet özellikleri ne?

ABD, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Ukrayna'ya 41 milyar dolardan fazla askeri yardım sağladı.

Pentagon, en son 19 Temmuz'da Ukrayna'nın savaş alanı ihtiyaçlarını desteklemek için 1,3 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketini duyurmuştu.

BLACK HORNET'İN ÖZELLİKLERİ NE?



Black Hornet Nano'lar sadece 17-18 gram ağırlığında birer mikro İHA'lardır.

Askerler tarafından taşınabilir ve üç ayrı yerleşik kamera kullanarak çevredeki ortamın yüksek çözünürlüklü görüntülerini ve videolarını sağlamak için konuşlandırılabilirler.

Küçük bir helikoptere benzeyen İHA'lar yaklaşık 100 milimetre uzunluğunda ve 25 milimetre genişliğinde olup ana rotor kanadının çapı yaklaşık 120 milimetredir.